VICE Specials: Η κουλτούρα του Beatmaking (εικόνες)

Δημιουργοί από διάφορες περιοχές της χώρας μιλούν στο ντοκιμαντέρ που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η κουλτούρα του beatmaking».

Το beatmaking θεωρείται πλέον, παγκοσμίως, ένα από τα ανερχόμενα μουσικά ρεύματα που έχει προκύψει μέσα από το φάσμα του hip hop. Πρόκειται για μία σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής που ξεκίνησε κυρίως από αυτοσχέδια στούντιο δωματίου και οι περισσότεροι που ασχολούνται με αυτό είναι αυτοδίδακτοι.

Το VICE, γνώρισε δημιουργούς αυτής της μουσικής, τους beatmaker, και ταξίδεψε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας για να ακούσει τις συνθέσεις τους και να μάθει πώς μπήκε στη ζωή τους αυτή η κουλτούρα.

Οι beatmaker, μας έδειξαν πώς δημιουργούν αυτό το είδος μουσικής μέσω προγραμμάτων λογισμικού και μας εξήγησαν πώς συνδυάζουν το παλιό με το καινούργιο, επιλέγοντας υλικό και τεχνικές ακόμα και μέσα από τα βινύλια και τις κασέτες.

Ακόμη, μας μίλησαν για το πώς «χτίζουν» τη σύνθεση τους με την αναζήτηση σπάνιων ήχων από φυσικά μουσικά όργανα ή με ήχους από τη φύση.

Επιπλέον, συζητήσαμε για το πώς αυτό το είδος μουσικής συνδέεται με τη κουλτούρα του graffiti και με την αδρεναλίνη των «street sport», όπως είναι το skate. Τέλος, μάθαμε τι είναι το «lo-fi hip hop» ή τα «lo-fi beat», ένα νεοσύστατο μουσικό είδος που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές και αποκτά συνεχώς νέους φανατικούς ακροατές και δημιουργούς.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 13 Aπριλίου 2020 στη 01.45 στον ΑΝΤ1.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials