Μεγάλη Εβδομάδα: μεγάλες θρησκευτικές σειρές στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Δύο σπουδαίες παραγωγές, με μεγάλη απήχηση και φανατικούς τηλεθεατές, θα προβάλλονται στην prime time ζώνη στου σταθμού.

Ο ΑΝΤ1 πιστός, όπως κάθε χρόνο, στο πασχαλινό ραντεβού του με τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραγωγές, δίνει και φέτος στα τηλεοπτικά βράδια της Μεγάλης Εβδομάδας την κατάνυξη που τους αρμόζει.

Δύο τηλεοπτικές υπερπαραγωγές, που έχουν γράψει ιστορία, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» και «Η Βίβλος», έρχονται στην prime time ζώνη του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, από τη Μεγάλη Τετάρτη έως και το Μεγάλο Σάββατο, στις 20:45, θα προβάλλει το διαχρονικό τηλεοπτικό αριστούργημα «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», που αγαπήθηκε όσο καμία άλλη σειρά στο είδος της από το τηλεοπτικό κοινό.

Ακολουθεί, στις 23:00, η μεγαλόπνοη μίνι σειρά «Η Βίβλος», που θα προβάλλεται από τη Μεγάλη Τετάρτη έως και τη Μεγάλη Παρασκευή.

«Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ»:

Θρησκευτικό δράμα, 1977

Σκηνοθεσία: Φράνκο Τζεφιρέλι

Παίζουν: Ρόμπερτ Πάουελ, Αν Μπάνκροφτ, Ολίβια Χάσεϊ, Έρνεστ Μποργκνάιν, Κλαούντια Καρντινάλε, Τζέιμς Μέισον,Τζέιμς Φαρεντίνο, Λόρενς Ολίβιε, Άντονι Κουίν, Ρόντ Στάιγκερ Ντόναλντ Πλέζανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Πίτερ Ουστίνοβ, Μάικλ Γιόρκ

Η πιo κοσμαγάπητη και μεγαλoπρεπής θρησκευτική παραγωγή στηv ιστoρία της τηλεόρασης, «Ο Iησoύς από τη Ναζαρέτ» είvαι έvα oγκώδες και oλoκληρωμέvo έργo, σκηvoθετημέvo με μαεστρία και απλότητα απo τov κoρυφαίo δημιoυργό Φράvκo Τζεφιρέλι.

Ο Iταλός σκηvoθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική πρoσήλωση τα Πάθη τoυ Κυρίoυ, αvαπαριστώvτας τα γεγovότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτo σεβασμό στηv ιερότητα τoυ θέματoς.

Ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης πραγματοποίησε τα γυρίσματα στoυς αυθεvτικoύς χώρoυς και χρησιμoπoίησε έvα εξαιρετικό επιτελείo ηθoπoιώv όπως o Σερ Λόρεvς Ολίβιε, η εκφραστική Αvv Μπάvκρoφτ, η πανέμορφη Ολίβια Χάσεϊ, ο Άντονι Κoυίv, o Μάικλ Γιoρκ και φυσικά o εξαϋλωμέvoς Ρόμπερτ Πάoυελ με τo θεϊκό γαλαvό βλέμμα - τέλεια επιλoγή για τov ρόλo τoυ Iησoύ.

«H ΒΙΒΛΟΣ» (“THE BIBLE”):

Θρησκευτική μίνι σειρά, 2013

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ρομα Ντουάνι, Μαρκ Μπερνέτ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντιόγκο Μοργκαντο, Ντάργουιν Σοου, Πωλ Μπράιτγουελ, Ράμα Ντουάνι, Αμπερ Ροζ Ρίβαμ, Αντριαν Σίλερ, Γκρεγκ Χικς , Λουίζ Ντελαμέρ, Μάθιου Γκραιβιέλ κ.α

Η ιστορία που όλοι γνωρίζουμε σε μια κορυφαία παράγωγη με λαμπερούς πρωταγωνιστές, έχοντας μια διαφορετική σκηνοθετική προσέγγιση με εντυπωσιακές σκηνές και σεκάνς, ενώ τα αριστουργηματικά εφέ κόβουν την ανάσα και κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεθεατή.

Η μίνι σειρά βασίζεται στην τελευταία αναθεωρημένη έκδοση της Βίβλου και καλύπτει όλα όσα έχουν συμβεί από τη «Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη» σε μία μεγάλη και ολοκληρωμένη αφήγηση. Φυσικά, περιλαμβάνει τις «προφανείς» ιστορίες όπως είναι η Κιβωτός του Νώε, η Έξοδος, καθώς και η γέννηση, ο θάνατος, και η ανάσταση του Ιησού.

Οι ιστορίες των πρώτων πέντε ωρών της σειράς προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη, ενώ των υπόλοιπων πέντε από την Καινή.

Οι δημιουργοί της σειράς ήθελαν να δείξουν πως η Παλαιά Διαθήκη συνδέεται απόλυτα με την Καινή Διαθήκη και πως είναι μια εντυπωσιακή ιστορία με ένα μεγάλο, διαχρονικό και επιτακτικό μήνυμα: Ο Θεός αγαπά τον καθένα από εμάς σαν να ήμασταν το μόνο πρόσωπο σε όλο τον κόσμο για να δώσει την αγάπη του.

