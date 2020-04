Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για την Μεγάλη Δευτέρα

Η Μεγάλη εβδομάδα ξεκινάει με τη Σελήνη να περνάει στον Αιγόκερω, για να παγώσει λίγο τα αισθήματα μας και να θέσει σε προτεραιότητα τα "πρέπει".

Κριός: Αν υπάρχει κάτι που μαθαίνουμε από "αυτές τις εποχές", είναι ότι μια μικρή πράξη καλοσύνης και συμπόνιας καταλήγει να έχει μεγάλη αξία. Με τα νεύρα των ανθρώπων τόσο ερεθισμένα, είναι σημαντικό να προσθέσουμε μια πιο ανθρώπινη πινελιά σε όλες τις συναναστροφές μας, ακόμα και αν μιλάμε για τις αυστηρά επαγγελματικές. Σήμερα αφιέρωσε ένα λεπτό για να ρωτήσεις τι κάνει η συνάδελφος σου, ο πελάτης σου ή όποιος άλλος με τον οποίο μπορεί να έρθεις σε επαφή.

Ταύρος: Μπορεί η κοινωνικοποίηση σoυ την τελευταία περίοδο να περιορίζεται σε επίπεδο ψηφιακής πραγματικότητας, αυτό όμως δε σημαίνει ότι είναι λιγότερο καλή απ’ ότι ήταν προ κορωναϊού. Το αντίθετο μάλιστα... Όπως μαθαίνουμε όλοι μαζί αυτές εδώ τις μέρες, δε χρειάζεται να είμαστε αγκαλιά ή να κανονίσουμε να φάμε μαζί για να αισθανθούμε συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους στη ζωή μας. Όσο και να μας λείπουν και οι αγκαλιές και οι συναντήσεις, λίγα λεπτά επικοινωνίας μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά. Σήμερα ακόμα κι αν εργάζεσαι, θες να κάνεις μερικά διαλείμματα για να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που σου έχουν λείψει.

Δίδυμοι: Μόνο αν μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις πόσο πολύ μπορεί να διασπάται η προσοχή σου από κάθε πιθανό ερέθισμα που δέχεσαι θα μπορέσεις να δεις και ένα αποτέλεσμα από τους κόπους και τις προσπάθειες που καταβάλλεις σήμερα, είτε μιλάμε για τα επαγγελματικά σου, είτε π.χ. για τις δουλειές τους σπιτιού, αφού γενικότερα δυσκολεύεσαι να ολοκληρώσεις ό,τι καταπιάνεσαι. Προσπάθησε να βάλεις μικρούς κι εφικτούς στόχους για να μην απογοητευτείς.

Καρκίνος: Η σημερινή μέρα δεν επιτρέπει συμβιβασμούς στα σχέδια σου και σε όποιες αποφάσεις αφορούν αποκλειστικά εσένα και κανέναν άλλο. Από την άλλη όμως, απαιτούν συμβιβασμούς αν μιλάμε για σχέσεις ή συνεργασίες, όπου κάθε απόφαση έχει αντίκτυπο σε άμεσα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση όμως, προσπάθησε να εστιάζεται στα συναισθήματα σου, γιατί προκειμένου να είσαι αρεστός στους άλλους, είσαι ικανός να πηδήξεις κι από κανένα γκρεμό, αν σου το ζητήσουν.

Λέων: Ανάγκασε το μυαλό σου να εστιάσει στη ρεαλιστική εικόνα των πραγμάτων ακόμα κι αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις μεθόδους τύπου "καρότο και μαστίγιο"! Αυτό σημαίνει ότι δε θα σε ωφελήσει σε τίποτα το να αναλωθείς σε απαισιόδοξες σκέψεις και φόβους για το πως μπορεί να είναι το αύριο και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό. Γι’ αυτό παρέμεινε εστιασμένος στους στόχους σου, άλλοτε σκεπτόμενος τις δυνατότητες σου και τις ευκαιρίες της κατάστασης και άλλοτε…με το ζόρι τέλως πάντων.

Παρθένος: Η διάθεση σου να δημιουργήσεις λίγο πιο ρομαντική ατμόσφαιρα στο σπίτι σου βρίσκει διέξοδο και τρόπο έκφρασης σήμερα. Μπορεί να έχεις ξεχάσει πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω, όμως συνεχίζεις να ανακαλύπτεις ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορείς να κάνεις μένοντας μέσα! Εάν μάλιστα συμβιώνεις με το ταίρι σου, μπορείς να δημιουργήσεις τις κατάλληλες συνθήκες για να το αποπλανήσεις. Βάλε τα καλά σου, ακόμα κι αν η μόνη επιλογή για να δειπνήσεις είναι... στον καναπέ σου. Και να θυμάσαι! Το σωστό ντύσιμο είναι εξίσου σημαντικό με το γδύσιμο!

Ζυγός: Μπορεί στο ξεκίνημα της εβδομάδας να μη νιώθεις καμία διάθεση ή έμπνευση για να δημιουργήσεις, όμως δε χρειάζεται να αγχώνεσαι. Η σημερινή μέρα, όπως και η αυριανή, είναι κατάλληλες για να ασχοληθείς με το σπίτι σου και το χώρο σου γενικότερα, για να τον οργανώσεις ή να κάνεις κάποιες αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να νιώσεις καλύτερα. Αυτό θα σε βοηθήσει να δημιουργήσεις χώρο, όχι μόνο χωροταξικά, αλλά και ψυχολογικά, αφού θα δεις από Τετάρτη τη διάθεση σου να επανέρχεται!

Σκορπιός: Σε ένα Σκορπιό είναι συχνό φαινόμενο να νιώθει μια αίσθηση αυτοδυναμίας και αυτάρκειας και δεν του αρέσει να χορεύει “κατά πως του παίζουνε…”. Σήμερα αυτή η ίδια αίσθηση είναι που σου δημιουργεί την ανάγκη να διατηρήσεις τις αποστάσεις από κάποιες περιττές κοινωνικές επαφές, αλλά και να χωρέσεις -ή να ισορροπήσεις, αν προτιμάς- την ανάγκη σου για γνήσια και ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση.

Τοξότης: Σήμερα αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να βγεις από το κουκούλι σου, προσπάθησε να μην το αφήνεις να σε καταπιέζει. Γέμισε την κοιλίτσα σου για να πάρεις ενέργεια, πάρε τον υπολογιστή σου αγκαλιά και ξεκίνα να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες και τα μέσα που σου δίνει η τεχνολογία για να γίνεις παραγωγικός, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι βρίσκεις μια συνταγή στο ίντερνετ για να μαγειρέψεις με πράγματα που σου γεμίζουν το ψυγείο ή τα ντουλάπια σου εδώ και καιρό.

Αιγόκερως: Μπορεί να είσαι κάπως απομακρυσμένος από τους συναδέλφους, τους φίλους ή ακόμα και από κάποια μέλη της οικογένειά σου, όμως το σημαντικό είναι ότι αυτή εδώ η περίοδος δίνει σε όλους μας την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε πόσο απομακρυσμένοι είμαστε από τους εαυτούς μας, τις ανάγκες και τα “θέλω” μας. Το πιο περίεργο μάλιστα είναι ότι έχουμε μάθει να ερχόμαστε σε επαφή και συνήθως μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις προθέσεις τους, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να κάνουμε μια κουβέντα με τον εαυτό μας δυσκολευόμαστε, γιατί ανακαλύπτουμε πράγματα που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για το κατά πόσο έχουμε να κάνουμε με ένα φίλο ή με ένα εχθρό. Για αρχή προσπάθησε να πιάσεις την κουβέντα...

Υδροχόος: Σήμερα αν πιάσεις τον εαυτό σου να αγωνίζεται να παραμείνει συγκεντρωμένος σε μία συγκεκριμένη προσπάθεια θα σου πρότεινα να το σταματήσεις και να κοιτάξεις να χαλαρώσεις. Αν δεν πρόκειται για κάποια μορφή τέχνης ή κάτι μεταφυσικό, όπου χωράνε η φαντασία, η διαίσθηση και άλλοι αντίστοιχοι παράγοντες που αν δεν μπορείς να τους διαχειριστείς η κρίση σου θολώνει και ωθείσαι σε λάθος αποφάσεις, καλό θα ήταν να μην πιέσεις τα πράγματα, γιατί από Τετάρτη θα τρέχεις και δε θα φτάνεις να διορθώσεις τα αδιόρθωτα.

Ιχθύς: Η σημερινή ημέρα ευνοεί θέματα συνεργασίας και ό,τι μπορεί να σχετίζεται με την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ίσως όμως χρειαστεί να επιταχύνεις λίγο τους ρυθμούς σου ή να εντείνεις τις προσπάθειες σου για να καλύψεις κάποιους συνεργάτες σου που για διάφορους λόγους μπορεί να μην ανταποκρίνονται όπως θα έπρεπε στις υποχρεώσεις τους. Από την άλλη, είναι μια μέρα που μπορεί να έρθεις πιο κοντά με φιλικά σου πρόσωπα και δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια πολλή ευχάριστη έκπληξη!

Πηγή: Astrologos.gr