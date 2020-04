Κόσμος

Κορονοϊός: Πάνω από 22000 οι νεκροί στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση στη Νέα Υόρκη.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 1.514 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού το προηγούμενο 24ωρο, με τον αριθμό των θυμάτων να καταγράφει μείωση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καταδεικνύουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων αυτής της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, καταγράφηκαν 1.920 θάνατοι το Μεγάλο Σάββατο των καθολικών και 2.108 τη Μεγάλη Παρασκευή.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, με 22.020 θανάτους εξαιτίας της ασθένειας COVID-19 και πάνω από 555.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Η πολιτεία όπου η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή είναι αυτή της Νέας Υόρκης, που αποτελεί επίκεντρο της πανδημίας με 9.000 νεκρούς, 7.000 στην πόλη της Νέας Υόρκης, την οικονομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

«Δεν βλέπουμε μεγάλη μείωση (των κρουσμάτων και των θυμάτων), πρόκειται απλώς για μια σταθεροποίηση», επισήμανε χθες, Κυριακή του Πάσχα για τους καθολικούς, ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής Άντριου Κουόμο.

Η χώρα έχει παραλύσει εξαιτίας των περιορισμών που έχουν επιβληθεί για να αποτραπεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Πρόκειται για μια ασθένεια «που δεν έχει ξαναδεί η χώρα μας, αλλά θα κερδίσουμε τη μάχη, θα κερδίσουμε τον πόλεμο», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του για το Πάσχα των καθολικών που μεταφορτώθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter.