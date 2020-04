Κοινωνία

Νέα Μάκρη: Σε καραντίνα ο οίκος ευγηρίας μετά τα κρούσματα κορονοϊού

Έλεγχοι από κλιμάκια της ΓΓΠΠ λόγω επιβεβαιωμένου υψηλού επιδημιολογικού φορτίου. Πόσα δείγματα βγήκαν θετικά στον ιό.

(εικόνα αρχείου)

Σε καραντίνα τέθηκε από το βράδυ της Κυριακής, με απόφαση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά ο οίκος ευγηρίας, που βρίσκεται στη Νέα Μάρκη, και στον οποίο παρουσιάστηκε κρούσμα κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κρούσματα που βγήκαν θετικά στον κορονοϊό ανέρχονται σε 12.

Η ανακοίνωση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Και Διαχείρισης Κρίσεων αναφέρει τα ακόλουθα:

«Λόγω επιβεβαιωμένου υψηλού επιδημιολογικού φορτίου σε οίκο ευγηρίας που βρίσκεται στην Νέα Μάκρη Αττικής, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Απριλίου 2020, σχετικός έλεγχος από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ. Μετά τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 122 δειγμάτων σε φιλοξενούμενους και προσωπικό, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, ο ανωτέρω οίκος ευγηρίας τέθηκε από σήμερα το βράδυ (σ.σ 12/04) σε καραντίνα από την Ελληνική Αστυνομία και μέχρι ολοκλήρωσης των ελέγχων».