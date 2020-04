Κόσμος

Κορονοϊός: Εκατοντάδες πτώματα απομακρύνθηκαν από σπίτια σε πόλη του Ισημερινού (εικόνες)

Τα πτώματα περιμάζεψε από τα σπίτια τους ειδική δύναμη, η οποία συστήθηκε από την κυβέρνηση εν μέσω του χάους που προκαλεί η πανδημία.

Οι αρχές παρέλαβαν πάνω από 700 πτώματα μέσα από τα σπίτια τους στη Γουαγιακίλ, την οικονομική πρωτεύουσα του Ισημερινού, όπου τα νοσοκομεία και τα γραφεία κηδειών έχουν ξεχειλίσει ασθενείς και θύματα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, δήλωσε αξιωματούχος χθες Κυριακή.

Τα πτώματα περιμάζεψε από τα σπίτια τους ειδική δύναμη αποτελούμενη από στελέχη της αστυνομίας και του στρατού η οποία συστήθηκε από την κυβέρνηση εν μέσω του χάους που προκαλεί η πανδημία στη Γουαγιακίλ, μεγάλο λιμάνι στις ακτές του Ισημερινού στον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Ο αριθμός (των πτωμάτων) που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια από την ειδική δύναμη ξεπέρασε τα 700», δήλωσε ο Χόρχε Γουάτεδ, ο οποίος διευθύνει την ομάδα αυτή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μέσω βιντεοδιάσκεψης από τη Γουαγιακίλ.

Ο Γουάτεδ δεν διευκρίνισε τα αίτια των θανάτων, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της κατάστασης υγειονομικής έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί στη Γουαγιακίλ εξαιτίας της πανδημίας. Με βάση τον επίσημο εθνικό απολογισμό, στον Ισημερινό καταγράφονται περί τα 7.500 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και 333 θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας COVID-19, που προκαλεί ο κορονοϊός, αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στη χώρα, την 29η Φεβρουαρίου.

Στην επαρχία Γουάγιας συγκεντρώνεται το 72% των κρουσμάτων. Στη Γουαγιακίλ, την πρωτεύουσά της, οι ασθενείς ανέρχονται σε 4.000.

Η ειδική δύναμη της αστυνομίας και του στρατού άρχισε να μαζεύει πτώματα από σπίτια πριν από τρεις εβδομάδες, καθώς τα γραφεία κηδειών αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στη Γουαγιακίλ. Καταγράφονται τεράστιες καθυστερήσεις στις κηδείες και τις ταφές, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας 15 ώρες το 24ωρο που έχει κηρυχθεί σε όλη την επικράτεια του Ισημερινού.

Αντιμέτωποι με αυτή τη φρικιαστική κατάσταση, κάτοικοι έχουν μοιραστεί μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που εικονίζουν πτώματα εγκαταλελειμμένα στους δρόμους και απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια οικογενειών που θέλουν να θάψουν τους νεκρούς τους.

Η κυβέρνηση του Ισημερινού ανέλαβε τις ταφές, μπροστά στην αδυναμία πολλών συγγενών να προχωρήσουν σε αυτές για διάφορους λόγους, ιδίως οικονομικούς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, ο Χόρχε Γουάτεδ είπε ότι τα πτώματα των 600 ανθρώπων, αφού αναγνωρίστηκαν, κηδεύτηκαν σε δύο νεκροταφεία της πόλης.

Ο Γουάτεδ είχε πει πριν από δύο εβδομάδες ότι «οι ειδικοί (...) δυστυχώς εκτιμούν ότι οι θάνατοι» εξαιτίας της πανδημίας «θα φθάσουν τους επόμενους μήνες τους 2.500 ως 3.500 μόνο στην επαρχία Γουάγιας».

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Λενίν Μορένο ανακοίνωσε χθες Κυριακή μέσω Twitter ότι αποφάσισε να μειωθούν στο μισό ο δικός του μισθός και αυτοί άλλων κρατικών λειτουργών στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση που προκαλεί στη χώρα η πανδημία και η πτώση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.