Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: Πρώιμη η συζήτηση για σταδιακή άρση των μέτρων (βίντεο)

Αν δείξουμε αυτοσυγκράτηση δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα, τόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ. Τι είπε για τα κρούσματα στον οίκο ευγηρίας, αλλά και για την κατάσταση στο Δροσερό Ξάνθης.