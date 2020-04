Κοινωνία

Τουρίστες “εγκλωβισμένοι” στην Ελλάδα λόγω κορονοϊού (εικόνες)

Σε... καραντίνα σε κάμπινγκ παραμένουν τουρίστες από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Νιώθουν «εγκλωβισμένοι αλλά ασφαλείς». Βρίσκονται μακριά από τις πατρίδες τους, στο κάμπινγκ του Δρεπάνου στην Θεσπρωτία. Πρόκειται, για 41 τουρίστες από διάφορες χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι από τον περασμένο Δεκέμβριο ξεκίνησαν τον γύρο της Ελλάδας με τροχόσπιτα και η πανδημία του κορονοϊού τους βρήκε στις ακτές της Ηπείρου.

Με την μέριμνα της Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου και στο πλαίσιο των μέτρων της κυβέρνησης, οδηγήθηκαν στο Δρέπανο, σε ένα παραλιακό χώρο που όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, απολαμβάνουν την κάθε μέρα με αίσθημα ασφάλειας.

Κάποιοι θα ήθελαν να επιστρέψουν. Όμως η ιταλικές αρχές δεν τους δέχονται. Κάποιοι άλλοι, ανυπομονούν να τελειώσουν τα μέτρα πρόληψης, για να συνεχίσουν το πολύμηνο ταξίδι τους και να γνωρίσουν κάθε γωνία της Ελλάδας.

Η Κάρολ και ο Φιλ είναι από την Μεγάλη Βρετανία. Τους συναντήσαμε στο Δρέπανο, έξω από το τροχόσπιτο να χαίρονται την ηλιόλουστη μέρα. Μας μίλησαν με ένα πλατύ χαμόγελο. Η συνομιλία έγινε από απόσταση, καθώς μας χώριζε ο φράχτης του κάμπινγκ.

«Είμαστε από το Γιορκσάιρ . Φτάσαμε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο, από όπου ξεκίνησε το μεγάλο μας ταξίδι στη χώρα σας.

Σήμερα, νιώθουμε ασφαλείς. Μπορεί ο κορονοϊός να μας εγκλωβίζει εδώ στο κάμπινγκ, όμως η Ελλάδα βλέπουμε ότι είναι μια ασφαλής χώρα. Ο πρωθυπουργός σας έκανε γρήγορα τις κινήσεις που έπρεπε. Οι Έλληνες αντέδρασαν με υπευθυνότητα. Έμειναν μέσα στο σπίτι. Πίσω στην πατρίδα μας η κατάσταση δεν είναι καλή. Ευτυχώς οι δικοί μας άνθρωποι δεν έχουν προβλήματα».

Το ζευγάρι των Βρετανών αντιμετωπίζει την κατάσταση ως μια περιπέτεια του ταξιδιού στην Ελλάδα και εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι το τέλος της καραντίνας για να συνεχίσουν σε κάθε γωνία του τόπου μας.

Στο διπλανό τροχόσπιτο ένα νέο ζευγάρι από την Τσεχία, ο Λέος και η Γιάννα. Ήρθαν στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, και όπως λέει η Γιάννα δουλεύουν on line, ώστε να συνδυάσουν διακοπές και εργασία. Έφτασαν στο κάμπινγκ την Παρασκευή, καθώς μέχρι τότε βρίσκονταν σε μια ακτή κοντά στην Πάργα, όμως τους ζητήθηκε να ακολουθήσουν τα μέτρα της καραντίνας.

Ο Λέος θέλει να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα, όμως δεν υπάρχουν αεροπορικές πτήσεις. Ωστόσο επισημαίνει: «Η Η ζωή εδώ αν και σε καραντίνα είναι όμορφη, όπως και η χώρα σας. Έκανε καλή δουλεία η κυβέρνηση. Αισθανόμαστε ασφαλείς όλο αυτόν τον μήνα της κρίσης».

Για την παρέα του Κονράντ Λελιμπρέ, από την Γκρενόμπλ της Γαλλίας, το Δρέπανο, όπως λέει, «δεν ήταν επιλογή αλλά κάτι που αναγκάστηκαν να κάνουν, ο ίδιος και οι 6 φίλοι του, όταν προχθές το πρωί η Αστυνομία τους ενημέρωσε, πως πρέπει από παράλια της Πάργας όπου βρίσκονταν, να πάνε στο Δρέπανο». Θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αν και εδώ «δεν είμαστε εκτεθειμένοι στον κορονοϊό». Επικοινώνησαν με την πρεσβεία τους. «Δεν καταλαβαίνουμε γιατί, ως Ευρωπαίοι πολίτες, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας» είναι το ερώτημα που θέτει πιεστικά.

Την φιλοξενία των 41 τουριστών, στο χώρο του κάμπινγκ έχει αναλάβει η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία καθημερινά βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί τους, προκειμένου να ενημερώνεται και για την υγεία τους.

