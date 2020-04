Πολιτική

Οικονόμου στον ΑΝΤ1: αν χρειαστεί θα γίνουμε πιο αυστηροί (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την απαγόρευση κυκλοφορίας, τις μετακινήσεις το Πάσχα και το σούβλισμα του αρνιού. Τι απαντά για τους πιστούς, το Ραμαζάνι και τις αναφορές για τα μεγάφωνα στα τζαμιά.

«Αυτό θα είναι ένα ιδιαίτερο Πάσχα. Όλοι μας υφιστάμεθα την δυσκολία των μέτρων και την κοινωνική απομόνωση, είναι όμως το μόνο μέτρο για να κρατήσουμε όσα έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα», είπε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σε ότι αφορά την τήρηση των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας, ο Λευτέρης Οικονόμου σημείωσε ότι «οι έλεγχοι είναι αυξημένοι, υπάρχει μεγάλη παρουσία στους δρόμους, το αστυνομικό προσωπικό είναι όλο στον δρόμο, δεν χορηγούνται άδειες. Αν χρειαστεί θα είμαστε πιο αυστηροί. Αν χρειαστεί η αστυνομική παρουσία θα γίνει εντονότερη. Το πρόβλημα δεν είναι οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Πρέπει να υπάρξει η ατομική ευθύνη, ακόμη και το φιλότιμο σε αυτήν την κοινή, την εθνική προσπάθεια».

«Σίγουρα υπάρχουν οι απαγορεύσεις για το σούβλισμα του αρνιού το Πάσχα σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς θα υπάρχουν θέματα συνωστισμού και δεν αξίζει για αυτό να θυσιάσουμε την υγεία όλων», προσέθεσε ο κ. Οικονόμου.

Σχολιάζοντας τα περιστατικά σε Κέρκυρα και Κουκάκι, ο κ. Οικονόμου είπε «οι πιστοί έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώριμα, την υπακοή σε αυτά που ορίζει η Ιεραρχία. Θα πρέπει και οι πιστοί να μην πιέζουν τους ιερείς να παραβούν τους κανόνες, για να πάμε καλά. Όλοι πρέπει να δείξουμε αυτοσυγκράτηση».

«Μετά το Πάσχα των Ορθοδόξων, έχουμε και εκδηλώσεις των μουσουλμάνων που ζουν στην χώρα μας, στις 24 Απριλίου έχουν το Ραμαζάνι, θα ληφθούν και εκεί τα περιοριστικά μέτρα, σε ότι αφορά τις εκδηλώσεις», τόνισε ο Υφ. Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σχολιάζοντας αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρουν ότι οι ορθόδοξες εκκλησίες είναι «βουβές» και δεν μεταδίδονται οι λειτουργίες από τα μεγάφωνα, από τα τζαμιά ακούγονται οι προσευχές του ιμάμη από μεγάφωνα, ο κ. Οικονόμου απάντησε ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να προκαλέσουν αναταραχή, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχουν αυτά, είμαστε εκεί, η Αστυνομία είναι εκεί, είμαστε σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους όλων των δογμάτων και είμαστε εκεί για να προστατεύσουμε την υγεία όλων των ανθρώπων».