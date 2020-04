Κόσμος

Νεκροί από ανεμοστρόβιλους στο Μισισίπι (βίντεο)

Θύματα και καταστροφές άφησαν πίσω τους οι ανεμοστρόβιλοι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε η περιοχή.

Ο κυβερνήτης του Μισισίπι στις νότιες ΗΠΑ κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων χθες Κυριακή από το πέρασμα πολλών ανεμοστρόβιλων.

«Κηρύσσω κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να προστατεύσω την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων του Μισισίπι μετά τους ισχυρούς ανεμοστρόβιλους και τις καταιγίδες που έπληξαν την πολιτεία», έγραψε στο Twitter ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες ότι «δεν είναι μόνοι». «Κινητοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να προστατεύσουμε τους δικούς μας και τα υπάρχοντά τους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν «καταστροφικές» ζημιές. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ είχε εκδώσει την ύψιστη προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλους.

Από την πλευρά της η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Μισισίπι ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί έξι νεκροί, όλοι τους στο νότιο τμήμα της πολιτείας. «Πρόκειται για προκαταρκτικές αναφορές, τις οποίες συνεχίζουμε να επικαιροποιούμε καθώς φτάνουν νέες πληροφορίες», έγραψε στο Twitter η υπηρεσία.

«Σφοδρές καταιγίδες» αναμενόταν να ξεσπάσουν τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα στις πολιτείες Μισισιπή, Αλαμπάμα και Τζόρτζια, καθώς και «ισχυροί ανεμοστρόβιλοι, καταστροφικοί άνεμοι και ισχυρές χαλαζοπτώσεις».

Χθες Κυριακή το απόγευμα ο κυβερνήτης του Μισισιπή είχε επαναλάβει τις προειδοποιήσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας, υπενθυμίζοντας παράλληλα στους πολίτες να σέβονται τις συστάσεις για την προστασία από την επιδημία του κορονοϊού στην περίπτωση που χρειαστεί να μεταβούν σε κάποιο από τα καταφύγια που έχει δημιουργήσει η πολιτεία.