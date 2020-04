Πολιτική

Κουτσούμπας στον ΑΝΤ1: οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις θα γίνουν μόνιμες (βίντεο)

Τι είπε για τον κορονοϊό και τις επιπτώσεις της επιδημίας στην κοινωνία και την οικονομία. Οι εκτιμήσεις του ΓΓ του ΚΚΕ για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Είναι περίεργες και δύσκολες οι εποχές και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πανδημία, αλλά βέβαια η πανδημία ήταν ο καταλύτης για επιπτώσεις αρνητικές για τον λαό μας και άλλους λαούς. Σε μερικούς μήνες θα έχει βρεθεί το φάρμακο και το εμβόλιο για τον κορονοϊό, όμως οι κοινωνικές επιπτώσεις θα είναι βαρύτερες», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.

Όπως είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, «πρέπει ο λαός μας να είναι δυνατός για να μπορέσει με τις διεκδικήσεις του να ανοίξει τον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Θα πρέπει το βλέμμα μας να είναι στο αύριο, βγάζοντας πολύτιμα διδάγματα από το παρελθόν και το παρόν».

«Κάνουν τεράστια προσπάθεια οι επιστήμονες και οι γιατροί, τους οποίους ακούμε και σεβόμαστε, καθώς οι περισσότεροι κάνουν σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά, προσφέροντας έργο με αυτοθυσία είτε μέσα στα νοσοκομεία είτε είναι στο προαύλιο των νοσοκομείων, διεκδικώντας όσα πρέπει να γίνουν για να προστατευθεί η υγεία του λαού μας. Όμως από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε να είμαστε θετικοί σε όλο αυτό που γίνεται, που έχει και μεγάλη δόση προπαγάνδας, καθώς δεν αναδεικνύεται το κύριο ζήτημα που είναι η κρατική ευθύνη. Δεν φτάσαμε τυχαία εδώ, δεδομένου ότι θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί και καλυφθεί, διαδοχικά, η ανάγκη για ενίσχυση με προσλήψεις και εξοπλισμό των δομών υγείας για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση, μια πανδημία», ανέφερε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας,. «την Κυβέρνηση δεν την νοιάζει. Εμάς μας απασχολεί τι συμβαίνει με τα εργασιακά δικαιώματα και σε πολλούς κλάδους. Έχουμε ήδη 115.000 απολύσεις, απλήρωτους εργαζόμενους, εκ περιτροπής εργασίας, αναγκαστικές «παραιτήσεις» υπαλλήλων που γίνονται με αφορμή την πανδημία. Η εικόνα είναι αυτή δυστυχώς και αυτός ο κόσμος δεν προστατεύεται με τα 800 ευρώ για 45 ημέρες ούτε με το να μείνουν όλοι οι μνημονικοί, οι αντεργατικοί νόμοι επάνω στο τραπέζι και τελικά “να πληρώνουν τον λογαριασμό” οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρωμάτσα».

«Αυτά τα μέτρα που υποτίθεται ότι λαμβάνονται προσωρινά, έρχονται για να μείνουν, θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, όπως έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν και αν τα δείτε είναι ουσιαστικά οι προτάσεις του ΣΕΒ προς την Κυβέρνηση», υποστήριξε ο κ. Κουτσούμπας.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Κουτσούμπας είπε πως «δεδομένου ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, που είναι προ των πυλών, θα έχει σύμφωνα και με διεθνείς οργανισμούς, μεγαλύτερη διάρκεια και βάθος, λόγω της διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, θα σημάνει ότι μια Κυβέρνηση θα πρέπει να «διαφημίσει» το πρόγραμμα της». Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι «υπάρχει και μια προσπάθεια συνεργασίας ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη συμφωνούν σε πολλά», λέγοντας ότι από την κατάληξη που αυτή θα έχει, μπορεί να οδηγηθεί η χώρα και σε πρόωρες εκλογές, ζητώντας παράλληλα στήριξη των πολιτών σε όσα πρεσβεύει το ΚΚΕ.