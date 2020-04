Κοινωνία

Έρευνες για την λειτουργία με πιστούς και την Θεία Κοινωνία σε Κουκάκι και Κέρκυρα

Αναζητείται ο ιερέας και οι πιστοί που κοινώνησαν από την πίσω πόρτα. Δικογραφία και για το περιστατικό στην Κέρκυρα.

Άφαντος παραμένει ο ιερέας που προσέφερε Θεία Κοινωνία σε πιστούς από την πίσω πόρτα ναού στο Κουκάκι, αψηφώντας τις οδηγίες των ειδικών αλλά και τις αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Η αστυνομία συνεχίζει να τον αναζητεί, ωστόσο εκείνος κρύβεται προκειμένου να αποφύγει το αυτόφωρο που λήγει απόψε τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας φέρεται ο ιερέας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικόλαου, να προσφέρει τη Θεία Μετάληψη σε πιστούς από την πίσω πόρτα του ναού, κάτι για το οποίο η Αριχειπισκοπή θα πραγματοποιήσει έρευνα για το κατά πόσο παραβιάστηκαν οι κανόνες που θέσπισε το κράτος για την αποφυγή μετάδοσης του κοροναϊού.

Ο ιερέας έγινε αντιληπτός από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο εκείνος, υποστήριξε ότι είναι νόμιμο αυτό που κάνει. Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς ακόμα και μέσα στο ναό προς αναζήτηση του ιερέα, ο οποίος ωστόσο παραμένει άφαντος.

Την ίδια ώρα, δικογραφία για παραβίαση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) για την εφαρμογή των νόμων και των εντολών της Ιεράς Συνόδου, σχημάτισε αργά χθες το βράδυ ο εισαγγελέας Κέρκυρας Διονύσιος Λαμπρίδης, κατά του μητροπολίτη Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριο, της δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπης Υδραίου, του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Μεταλληνού και όλων όσων παρέστησαν στη θεία λειτουργία στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, εκτός των ελάχιστων προβλεπόμενων δια του νόμου.

Η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε από τον εισαγγελέα, Κέρκυρας, διότι κατά την τέλεση της θείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, χθες το πρωί, παραβρέθηκαν -πέραν των επιτρεπόμενων ιερέων, διακόνων και ψαλτών και νεωκόρων- η δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και ορισμένοι πιστοί, τρεις εκ των οποίων, δύο άνδρες και μία γυναίκα κοινώνησαν, παρά τις απαγορεύσεις.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κέρκυρας Διονύσιος Λαμπρίδης «η δικογραφία έχει αποσταλεί στις αστυνομικές Αρχές και εκτελείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας».

Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας είχε επικοινωνήσει με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα για τα δυο αυτά περιστατικά και ζήτησε να ερευνηθούν από τους αρμόδιους Εισαγγελικούς λειτουργούς.

Στο μεταξύ, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς είχε ζητήσει να υπάρξει παρέμβαση του εισαγγελέα και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περιστατικά.

ΣΥΡΙΖΑ: Διγλωσσία της ΝΔ για την εκκλησία

Ανακοίνωσε εξέδωσε για το θέμα το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα αναφέρει: "Οι χθεσινές τραγικές εικόνες πολιτών να μεταλαμβάνουν σε εκκλησίες εν μέσω πανδημίας, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών μένει υπομονετικά σπίτι της εδώ και σχεδόν ένα μήνα, δεν είναι μόνο θέμα ατομικής ευθύνης μίας μικρής μειοψηφίας.

Είναι και αποτέλεσμα της πρωτοφανούς διγλωσσίας που επιδεικνύει η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα της πανδημίας σε ό,τι αφορά τα περιοριστικά μέτρα για την Εκκλησία. Μόλις την Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρότρυνε τους πολίτες να παρακάμψουν τα μέτρα για να ασκήσουν ατομική λατρεία στις εκκλησίες της ενορίας τους τη Μεγάλη Εβδομάδα και χθες είδαμε τη γαλάζια Δήμαρχο Κέρκυρας να σπάει την καραντίνα. Οι εκ των υστέρων αυτονόητες παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν μπορούν να κρύψουν τα μικροπολιτικά παιχνίδια της ΝΔ σε βάρος των θυσιών των πολιτών".