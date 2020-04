Παράξενα

ΑΤΜ... ρυζιού για άνεργους και φτωχούς

Επιχειρηματίας έφτιαξε μηχάνημα που προφέρει όλο το 24ωρο δωρεάν ρύζι στους ανέργους μετά την καθολική καραντίνα που έχει επιβληθεί.

Βιετναμέζος επιχειρηματίας στη Χο Τσι Μινχ δημιούργησε ένα μηχάνημα που προφέρει 24 ώρες το 24ωρο δωρεάν ρύζι στους ανέργους μετά την καθολική καραντίνα που έχει επιβληθεί στη χώρα λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

Στο Βιετνάμ έχουν αναφερθεί 262 επιβεβαιωμένα κρούσματα της covid-19 και κανένας θάνατος μέχρι στιγμής, όμως εξαιτίας της καθολικής καραντίνας που ισχύει στη χώρα από τις 31 Μαρτίου πολλές μικρές επιχειρήσεις έχουν κλείσει και χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρεθεί προσωρινά άνεργοι.

Ο σύζυγος της Νγκουγιέν Τι Λι είναι μεταξύ αυτών.

«Αυτό το ΑΤΜ ρυζιού βοηθά πολύ. Με αυτό το σακουλάκι ρύζι έχουμε αρκετό φαγητό για μία ημέρα», δήλωσε η 34χρονη μητέρα τριών παιδιών. «Τώρα χρειαζόμαστε μόνο άλλα τρόφιμα. Οι γείτονές μας καμιά φορά μας δίνουν αποφάγια ή τρώμε έτοιμα νουντλς».

Το μηχάνημα δίνει 1,5 κιλό ρύζι κάθε φορά και πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν για να παραλάβουν ένα σακουλάκι. Πρόκειται για εμπόρους που πωλούσαν τα προϊόντα τους στον δρόμο ή ανθρώπους που κέρδιζαν τα προς το ζην πουλώντας λαχεία ή ως οικιακοί βοηθοί.

Ο Χοάνγκ Τουάν Ανχ, ο επιχειρηματίας που σκέφτηκε την ιδέα του ΑΤΜ ρυζιού, έχει στήσει και αντίστοιχα σημεία διανομής και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βιετνάμ, όπως το Ανόι, η Χούε και η Ντανάνγκ, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος ο Ανχ δήλωσε ότι επιθυμεί οι άνθρωποι να αισθάνονται ότι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και πόρους παρά τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

«Ονόμασα το μηχάνημα αυτό ΑΤΜ ρυζιού διότι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ανάληψη ρυζιού από αυτό, να νιώσουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν καλοί άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να τους δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία», εξήγησε.