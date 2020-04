Κόσμος

Κορονοϊός: Νέα αύξηση ρεκόρ των κρουσμάτων στην Ρωσία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε εφαρμογή σύστημα ηλεκτρονικών αδειών στην Μόσχα, για να ενισχυθεί ο έλεγχος του lockdown στη ρωσική πρωτεύουσα.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα 2.558 νέα κρούσματα του κορονοϊού, αύξηση ρεκόρ σε μία ημέρα, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό για τη χώρα στα 18.328 κρούσματα.

Από το ρωσικό κέντρο συντονισμού της απάντησης στον κορονοϊό ανακοινώθηκε πως μέχρι στιγμής έχουν αποβιώσει 148 άνθρωποι από την Covid-19, καταγράφοντας αύξηση κατά 18 στη διάρκεια της περασμένης νύκτας.

Στο μεταξύ, η πόλη της Μόσχας έθεσε σήμερα σε εφαρμογή ένα σύστημα ηλεκτρονικών αδειών ενισχύοντας τον έλεγχο του lockdown στη ρωσική πρωτεύουσα, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα.

Η άδεια αυτή, την οποία μπορεί κανείς να αποκτήσει κάνοντας αίτηση σ' έναν ιστότοπο της δημαρχίας, αφορά τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο ή με μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάει κανείς, για παράδειγμα, στη δουλειά, στον γιατρό ή στο εξοχικό του.

Οι Μοσχοβίτες θα μπορούν επίσης να μετακινούνται ελεύθερα πεζή για να πάνε στο σουπερμάρκετ ή να βγάλουν βόλτα τον σκύλο τους. Όμως η δημαρχία προειδοποίησε πως, αν είναι απαραίτητο, θα διευρύνει το σύστημα και σ' αυτές τις μετακινήσεις πεζών στη συνοικία τους.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί, οι δικαστές, οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι και οι δημοσιογράφοι εξαιρούνται από το σύστημα αυτό για τις επαγγελματικές μετακινήσεις τους.

Η χορήγηση των ηλεκτρονικών αδειών άρχισε σήμερα και θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή μεθαύριο, Τετάρτη.

Το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε την Παρασκευή σε τηλεοπτική ομιλία του δημάρχου της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, όπως και η διακοπή της εργασίας σχεδόν όλων των μη κρίσιμης σημασίας επιχειρήσεων.

Ο Σομπιάνιν έκανε λόγο για επιδείνωση της κατάστασης την περασμένη εβδομάδα παρά τα προηγούμενα μέτρα περιορισμού που υποχρέωσαν, σύμφωνα με τον ίδιο, το 75% του πληθυσμού να μείνει στο σπίτι. Πρόσθεσε ότι περιμένει πως οι επόμενες εβδομάδες θα είναι "δύσκολες".

Η αντιδήμαρχος Αναστάζια Ρακόβα ανακοίνωσε από την πλευρά της πως οι ιατρικές υπηρεσίες της Μόσχας βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης σ' αυτή την πόλη των 12 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου ο εγκλεισμός που διατάχθηκε δεν γίνεται αυστηρά σεβαστός.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε πλήρη άδεια μετ' αποδοχών για τον Απρίλιο στους μισθωτούς σε όλη τη Ρωσία που δεν μπορούν να εργασθούν εξαιτίας των μέτρων εγκλεισμού.