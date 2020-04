Οικονομία

“Παράθυρο” Σταϊκούρα για επίδομα σε αστυνομικούς και φοιτητικά ενοίκια

Τι είπε ο Υπ. Οικονομικών για τους "αόρατους" εργαζόμενους, το πλαίσιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και την επιστρεπτέα προκαταβολη.

Ανοικτό αφήνει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας το ενδεχόμενο να χορηγηθεί «επίδομα επιβράβευσης» και στους αστυνομικούς, καθώς και να υπάρξει πρόβλεψη για τους φοιτητές, οι οποίοι πληρώνουν στο ακέραιο το ενοίκιο ενώ οι σχολές έχουν κλείσει. Μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι και τα δύο αυτά θέματα «αξιολογούνται, και στην ώρα τους θα ανακοινωθούν».

Παράλληλα, έκανε λόγο για ειδικές δράσεις για τους «αόρατους» εργαζόμενους που δεν τους «βλέπει» το σύστημα των ΚΑΔ και της ΕΡΓΑΝΗ. «Υπάρχει μία κατηγορία συμπατριωτών που αμείβεται με άλλους όρους, όχι με όρους μισθωτού. Υπάρχουν πάρα πολλοί "αόρατοι" εργαζόμενοι», είπε, προσθέτοντας πως και αυτό χρειάζεται μία εξειδικευμένη προσέγγιση «και αυτή θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας».

Ανέφερε, επίσης, ότι «πιθανόν το 1 δισ. ευρώ (της «επιστρεπτέας προκαταβολής») να επαναληφθεί τον Μάιο», επισημαίνοντας πως ήδη έσπευσαν να αξιοποιήσουν το μέτρο περίπου 70.000 επιχειρήσεις. Ενώ, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον τουρισμό και μέσα στον Απρίλιο θα υπάρξουν στοχευμένες δράσεις. Επιπλέον βοήθεια θα υπάρξει στην ακτοπλοΐα και στον πρωτογενή τομέα, και γενικότερα στους κλάδους που πλήττονται.

Τέλος, έκανε λόγο για ύφεση στην Ελλάδα παρόμοια με τις άλλες χώρες της ευρωζώνης. «Ξέρουμε την ένταση αλλά όχι την έκταση» της κρίσης, είπε, και πως «εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ύφεση 5%- 10%, και όλες οι χώρες θα είναι περίπου μέσα σε αυτό το εύρος».