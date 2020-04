Πολιτική

Μηταράκης: Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των συνόρων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τους μετανάστες που έχουν συγκεντρωθεί στα παράλια της Τουρκίας.

«Υπάρχει μια συγκέντρωση κάποιων μεταναστών στα παράλια της Τουρκίας, χωρίς να επιβεβαιώνεται, όμως, αυτό που γράφουν οι ελληνικές εφημερίδες, ότι δηλαδή είναι φορείς του κορονοϊού», διευκρίνισε χθες σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

«Γνωρίζαμε, από την πρώτη στιγμή, ότι η πίεση από την Τουρκία θα είναι διαρκής. Μπορεί προσωρινά -μετά την ισχυρή αντίδραση της Ελλάδας στον Έβρο και στα νησιά- να είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική μείωση ροών από τις αρχές Μαρτίου, αλλά ξέρουμε ότι κάποια στιγμή αυτό το κύμα θα επανέλθει και γι' αυτό παραμένουμε σε εγρήγορση», παρατήρησε ο υπουργός.

Ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε την πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα της ελληνικής Πολιτείας για την προστασία των εθνικών συνόρων και κατ' επέκταση των νησιών από τις κρίσεις μετανάστευσης και δημόσιας υγείας. Όπως ανέφερε, τα σύνορα φυλάσσονται με αποτέλεσμα, σήμερα, να έχουν καταγραφεί μηδενικές ροές και προσέθεσε πως «υπάρχει πλήρης ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και των ομάδων ασφαλείας, του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού, ώστε να αποτραπεί η είσοδος παράτυπων μεταναστών στη χώρα μας».