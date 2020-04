Κοινωνία

Κορονοϊός: Ο Τσιόδρας στον οίκο ευγηρίας στη Νέα Μάκρη (εικόνες)

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο γηροκομείο, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα.

Τον οίκο ευγηρίας στη Νέα Μάκρη το οποίο τέθηκε σε καραντίνα από χθες το απόγευμα βρέθηκε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσιόδρας επισκέφτηκε και την Κυριακή τον οίκο ευγηρίας μετά την είδηση του εντοπισμού κρουσμάτων που σήμανε συναγερμό στις αρχές με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι έλεγχοι.

Από τον οίκο ευγηρίας ελήφθησαν 122 δείγματα εκ των οποίων τα 13 βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό. Από αυτά τα 12 ανήκουν σε ηλικιωμένους και τα ένα σε εργαζόμενο στο γηροκομείο.

Όπως έγινε γνωστό, δέκα από τους ηλικιωμένους που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο "Σωτηρία", ενώ ελέγχονται και όλες οι επαφές των ηλικιωμένων.