Κορονοϊός: Έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ σε κατοίκους στο Δροσερό Ξάνθης

Την περιοχή επισκέφτηκε ο Νίκος Χαρδαλιάς συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Ξάνθης. Σε ποιους Δήμους παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας.

Παράταση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας των πολιτών στους δήμους Ξάνθης και Μύκης για μια εβδομάδα ακόμα, ανακοίνωσε, χθες το βράδυ, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Ξάνθης.

Σήμερα, νωρίς το πρωί, ο υφυπουργός, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη επισκέφθηκε τον οικισμό του Δροσερού, όπου διαμένουν περισσότεροι από 5.000 Ρομά, όπως επίσης και τις υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας που λειτουργεί εκεί

Μέχρι αργά χθες το βράδυ, τρία κλιμάκια του ΕΟΔΥ έκαναν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε κατοίκους του οικισμού. Λήφθηκαν δείγματα από περίπου τριακόσιους κατοίκους και από τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων, που αναμένονται τις επόμενες ώρες, θα κριθεί αν πρέπει να ληφθούν μέτρα στον οικισμό.

Το 15 μηνών βρέφος από το Δροσερό που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό ήταν αυτό που σήμανε συναγερμό στις υγειονομικές υπηρεσίες. Το βρέφος νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκράτειου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, μετά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί και απομονωθεί όλες οι επαφές του παιδιού στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον.