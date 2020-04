Κόσμος

Κορονοϊός: “Αχτίδα” αισιοδοξίας στην Ισπανία

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός νέων κρουσμάτων στην χώρα. Η κυβέρνηση χαλάρωσε το αυστηρό lockdown.

Ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό μέσα σε μία ημέρα στην Ισπανία μειώθηκε σε 517 σήμερα, από 619 που ήταν χθες, Κυριακή, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό των νεκρών σε 17.489, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, προσθέτοντας πως πρόκειται για τη μικρότερη αναλογικά ημερήσια αύξηση αφότου άρχισε η καταγραφή.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε σε 169.496 από 166.019. Ο αριθμός αυτός των νέων κρουσμάτων (3.477) σε μία ημέρα είναι ο χαμηλότερος από τις 20 Μαρτίου.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση χαλάρωσε το αυστηρό lockdown που είχε επιβάλει για να συγκρατήσει την πανδημία του κορονοϊού και σήμερα δίνονταν μάσκες προστασίας στους πολίτες, στους κύριους σταθμούς δημόσιων συγκοινωνιών της Ισπανίας.

Καθώς η Ισπανία εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του lockdown, μερικές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τηλεργασία, ανάμεσα στις οποίες αυτές των οικοδομών και των κατασκευών, μπόρεσαν σήμερα να επαναλειτουργήσουν, προκαλώντας επικρίσεις από μερικούς περιφερειακούς ηγέτες οι οποίοι εκφράζουν φόβους για αναζωπύρωση της Covid-19.

Ωστόσο για την πλειονότητα του πληθυσμού εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα περιορισμού στο σπίτι, ενώ καταστήματα, μπαρ και δημόσιοι χώροι θα παραμείνουν κλειστοί τουλάχιστον μέχρι τις 26 Απριλίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε στον ραδιοσταθμό Cadena Ser ότι η ισπανική αστυνομία άρχισε να μοιράζει εκατομμύρια μάσκες νωρίς το πρωί σε περιφέρειες που η σημερινή ημέρα δεν είναι δημόσια αργία. "Η υγεία των εργατών πρέπει να είναι εγγυημένη. Αν πληγεί έστω και στο ελάχιστο, η δραστηριότητα δεν μπορεί να ξαναρχίσει", δήλωσε.

Μια εταιρεία που επαναλειτουργεί, ο βιομηχανικός όμιλος Nicolas Correa στο Μπούργος, ανακοίνωσε ότι θα λάβει μέτρα ώστε προτεραιότητα να έχει η υγεία του προσωπικού της.

"Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάρδιες, με ρυθμιζόμενες εισόδους και εξόδους για να αποφύγουμε συγκεντρώσεις προσωπικού", ανέφερε η εταιρεία προσθέτοντας πως θα δοθεί εξοπλισμός προστασίας σε όλους τους εργάτες.

Εικόνες από την τηλεόραση του Ρόιτερς έδειχναν λίγους μόνο ανθρώπους να μπαίνουν και να βγαίνουν από την κύρια είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού Ατότσα της Μαδρίτης, που συνήθως σφύζει από κίνηση. Η κυκλοφορία στους δρόμους είναι επίσης αραιή, καθώς περνούν κυρίως λεωφορεία, σε αντίθεση με τα συνήθη πρωινά μποτιλιαρίσματα που παρατηρούνταν πριν από μόλις έναν μήνα.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε χθες πως η απόφαση για την επανεκκίνηση μερικών τομέων της οικονομίας ελήφθη έπειτα από διαβούλευση με επιτροπή επιστημονικών εμπειρογνωμόνων και οποιαδήποτε περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων θα εξαρτηθεί από την πορεία της μάχης εναντίον του κορονοϊού.