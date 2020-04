Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη ένας θάνατος απο επιπλοκές της νόσου

Την τελευταία του πνοή άφησε ακόμη ένας συμπολίτης μας, ο οποίος νοσηλευόταν σε ΜΕΘ

Ενας 76χρονος που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ με κορονοϊό και έπασχε απο υποκείμενα νοσήματα άφησε την τελευταία του πνοή την Μεγάλη Δευτέρα, ανεβάζοντας σε 99 τους θανάτους στην Ελλάδα οι οποίοι αποδίδονται σε επιπλοκές του κοιρονοϊού.

Το απόγευμα της Κυριακής, ανακοινώθηκαν 33 νέα κρούσματα του κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.114, εκ των οποίων το 56.9% αφορά άνδρες.

Συνολικά 76 συμπολίτες μας νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι από τις ΜΕΘ έχουν εξέλθει 15 ασθενείς., ενώ συνολικά είχαν ελεγχθεί 42.261 κλινικά δείγματα.