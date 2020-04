Πολιτική

Διάγγελμα Μητσοτάκη για τον κορονοϊό

Οι αναφορές του Πρωθυπουρογύ, την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, για την εξάπλωση της επιδημίας και τις επιπτώσεις στην οικονομία.

Νεες ανακοινώσεις αναμένονται το απόγευμα απο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα του κορονοϊου.

Σήμερα στις 19:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί με νέο τηλεοπτικό μήνυμα προς τους 'Ελληνες πολίτες, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και για την διαχείριση των επιπτώσεων στην οικονομία.