Κοινωνία

Μητσοτάκης: πρόβα από το μέλλον οι ψηφιακές τάξεις (Εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές και μια εκπαιδευτικό που συγκροτούν μια τάξη τηλεκπαίδευσης είχε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για τον κορονοϊό και την άρση των περιορισμών.

Στα ψηφιακά «θρανία» που χρησιμοποιούν, καθημερινά πλέον, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί «κάθισε» σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός συνδέθηκε με τάξη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του 1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης την ώρα του μαθήματος Φυσικής και συνομίλησε με τα παιδιά και την καθηγήτριά τους, Ραλλού Σπανέλλη, για την εμπειρία της ψηφιακής παιδείας και τις αλλαγές που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός στην καθημερινότητά τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές της χώρας για την ταχύτατη υιοθέτηση των ψηφιακών εργαλείων διδασκαλίας και τόνισε τη σημασία του γεγονότος ότι έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 265.000 ψηφιακές τάξεις, στις οποίες συμμετέχουν ένα εκατομμύριο μαθητές και δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Επεσήμανε δε ότι η ανάπτυξη και αξιοποίηση των μεθόδων τηλεκπαίδευσης αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον.

Η κ. Σπανέλλη σημείωσε πως οι πλατφόρμες της τηλεκπαίδευσης κάλυψαν απόλυτα το κενό που προκάλεσε το κλείσιμο των σχολικών μονάδων. Προσέθεσε ότι ο συνδυασμός της ασύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές αφενός να μοιράζονται υλικό με τα παιδιά και αφετέρου να έχουν πιο άμεση επικοινωνία μαζί τους και να απαντούν στις ερωτήσεις τους.

Τα παιδιά από την πλευρά τους αναφέρθηκαν στο πρωτόγνωρο της κατάστασης και εξέφρασαν την ελπίδα πως σύντομα θα ξαναδούν τους φίλους τους από κοντά. Όσον αφορά τα μαθήματά τους, είπαν ότι χάρη στα νέα συστήματα διατηρούν επαφή με το σχολείο, ενώ ταυτόχρονα καταλαβαίνουν την ανάγκη θα δοθεί ο δύσκολος αγώνας κατά του κορονοϊού για το καλό όλων.

Ο Πρωθυπουργός άκουσε τις ανησυχίες των μαθητών κι εξέφρασε την κατανόησή του για τις αλλαγές που έχει φέρει η πανδημία του Covid-19 στη ζωή των πολιτών, στερώντας από τα παιδιά τη βόλτα με τις παρέες τους, τη χαρά της άθλησης αλλά και την προσευχή στην εκκλησία για όλους τους πιστούς.

Επεσήμανε όμως ότι η προσπάθεια τήρησης αποστάσεων, με αίσθηση ατομικής ευθύνης, υπηρετεί το κοινό καλό και θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε τη μάχη ταχύτερα. «Αν πετύχαμε κάτι ως χώρα συνολικά δεν είναι απλά ότι πήραμε τα μέτρα σχετικά νωρίς, είναι ότι συμμορφωθήκαμε με τα μέτρα. Και δεν το κάναμε επειδή μας είπε το κράτος ότι έτσι πρέπει να γίνει, το κάναμε επειδή εμείς οι ίδιοι πιστέψαμε ότι αυτό είναι το σωστό» για την κοινωνία.

«Αυτό το Πάσχα θα είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα καθώς, δυστυχώς, δεν θα μπορούμε να πάμε στις εκκλησίες μας. Θα είναι όμως κι ένα Πάσχα που θα μας επιτρέψει να έρθουμε πιο κοντά στους δικούς ανθρώπους, τους γονείς μας, να το περάσουμε οικογενειακά, να προσευχηθούμε από το σπίτι», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός. «Ακριβώς σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει ο καθένας και η καθεμία να αντλεί δύναμη από την πίστη του και κυρίως να έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τα παιδιά ότι αυτή η δοκιμασία θα τελειώσει και θα αρχίσει η επιστροφή στην κανονικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι κάποιες πρακτικές που μας ανάγκασε να υιοθετήσουμε η κρίση θα πρέπει να παραμείνουν, όπως η σχολαστική τήρηση της προσωπικής υγιεινής και η προστασία των ηλικιωμένων.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Θέλω να σας συγχαρώ κυρία Σπανέλλη, εσάς, όλους τους μαθητές μας, για τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκαλιάσατε αυτό το καινούργιο εργαλείο το οποίο έχει θέσει στη διάθεσή σας το Υπουργείο Παιδείας. Είναι μία διαφορετική τάξη αυτή από τη συνηθισμένη, αλλά αναγκαζόμαστε με πολύ μεγάλη ταχύτητα να εξοικειωθούμε με αυτά τα καινούργια εργαλεία της τηλεδιάσκεψης.

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μία πρόβα από το μέλλον αυτό το οποίο γίνεται. Και πιστεύω πως κι όταν τα πράγματα επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς -και όλοι ευχόμαστε αυτό να γίνει συντομότερα παρά αργότερα- θα μείνει μία σημαντική προίκα για όλους μας, για τους εκπαιδευτικούς, για τους μαθητές μας, για το πώς μπορούν να επικοινωνούν και εξ αποστάσεως.

Τώρα, για τα παιδιά μας, ξέρω ότι σας λείπουν οι παρέες σας, ξέρω ότι σας λείπει η άθληση, η βόλτα την οποία μπορείτε να κάνετε, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό το οποίο κάνετε είναι για το καλό το δικό σας, για το καλό των γονιών σας, για το καλό των παππούδων και των γιαγιάδων σας. Και συμμετέχουμε όλοι μαζί σε μία μεγάλη εθνική προσπάθεια να περιορίσουμε τη διάδοση του κορονοϊού, έτσι ώστε να μπορούμε πιο σύντομα να επιστρέψουμε πίσω στους κανονικούς ρυθμούς.

Θέλω να συγχαρώ και τον διευθυντή του Γυμνασίου, τον κύριο Κουτσαντώνη, και όλους τους εκπαιδευτικούς -κυρία Σπανέλλη καταλαβαίνω ότι είστε 38 στο σύνολο στο Γυμνάσιο της Μυτιλήνης- αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς, δεκάδες χιλιάδες σε ολόκληρη τη χώρα, που αγκάλιασαν τα εργαλεία της τηλεκπαίδευσης τα οποία έθεσε στη διάθεσή σας το Υπουργείο Παιδείας. Στα πρόσφατα στατιστικά τα οποία βλέπω, αγαπητή Νίκη, αγαπητή Σοφία, έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 265.000 -σκεφτείτε το λίγο- προσωπικές ψηφιακές τάξεις. Ένα εκατομμύριο μαθητές, δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί συμμετείχαν, και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους.

Θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Θα ξαναγυρίσουμε κάποια στιγμή στους κανονικούς μας ρυθμούς. Θα μπορείτε να ξαναβρεθείτε με τους συμμαθητές σας και να κάνετε τα μαθήματά σας στην τάξη, όπως είχατε συνηθίσει πάντα να τα κάνετε, αλλά μέχρι που να γίνει αυτό -που θα γίνει μόνο όταν μας το υποδείξουν οι ειδικοί ότι είναι ασφαλές να γίνει- θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα εργαλεία της ψηφιακής τάξης, έτσι όπως το κάνετε εσείς στη Μυτιλήνη, στο Γυμνάσιό σας. Έτσι όπως το κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα».

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν επίσης μέρος η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός αρμόδια για Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Σοφία Ζαχαράκη.