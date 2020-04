Οικονομία

Τι ισχύει για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών

Τι διευκρινίζει το Υπ. Εργασίας για τις πληρωμές οφειλών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, με την οποία καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), εφόσον καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου έτους 2020 εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 25% επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο.

Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να υπαχθούν στη ρύθμιση, για τις εισφορές Φεβρουαρίου 2020, πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Ιανουαρίου 2020 ή να τις εξοφλήσουν, μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Φεβρουαρίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Για τις εισφορές Μαρτίου 2020, πρέπει να έχουν εξοφληθεί επιπλέον και οι εισφορές Φεβρουαρίου 2020, χωρίς την ανωτέρω έκπτωση, μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Μαρτίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Εάν δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην ανωτέρω ρύθμιση, καταβάλλουν τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς την ως άνω προβλεπόμενη μείωση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).