Κορονοϊός: “επίθεση” Μακρόν σε νοσηλεύτρια που ζήτησε προσλήψεις

Έντονη κριτική δέχεται ο Πρόεδρος της Γαλλίας για τoν τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το αίτημα μιας νοσηλεύτριας που συμμετέχει στη μάχη κατά του κορονοϊού.

Έντονη κριτική δέχεται ο Εμανουέλ Μακρόν, λόγω της συμπεριφοράς του απέναντι σε μια νοσηλεύτρια η οποία του ζήτησε περισσότερο προσωπικό ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί στη μάχη που δίνουν κατά του κορονοϊού.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας έχει μπει στο στόχαστρο αρκετές φορές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει παράπονα πολιτών, δείχνοντας μια επιθετικότητα στις αντιδράσεις του.

Αυτή τη φορά δεν δίστασε να επιστρατεύσει το γνωστό έντονο ύφος του, λέγοντας στη νοσηλεύτρια ότι οι όποιες περικοπές στην υγεία έγιναν από παλιότερες κυβερνήσεις.

«Θα έλεγα ότι μάλλον δεν ακούτε αρκετά» της είπε, προσθέτοντας εμφατικά ότι «δεν θα αναλάβω ευθύνη για όσα έγιναν στο παρελθόν».

Η νοσοκόμα προσπάθησε να του εξηγήσει ότι αυτή είναι η δουλειά των εργαζομένων, κι ότι αγαπούν τους πολίτες, με τον πρόεδρο, αντί να την ακούει να της λέει ότι «είμαι ο μόνος στην οικογένεια που δεν εργάζεται στις υπηρεσίες υγείας».

«Αύριο μπορεί να είμαστε κι εμείς σ’ αυτά τα κρεβάτια. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά δεν μπορούμε με την έλλειψη προσωπικού», του είπε η νοσοκόμα.