Κορονοϊός: με δικαστική ρύθμιση η επικοινωνία παππού και γιαγιάς με την εγγονή τους

Τα εμπόδια που έβαλε η εμφάνιση της πανδημίας του, υπερπήδησε δικαστική απόφαση.

Τα εμπόδια που έβαλε η εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού στην επικοινωνία μιας 6χρονης με τον παππού και τη γιαγιά της, λόγω εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων στην χώρα μας, υπερπήδησε δικαστική απόφαση μέσω εφαρμογών skype ή viber.

Η ανήλικη που ζει στην Κοζάνη με την μητέρα της, μετά τον θάνατο του πατέρα της πριν από ένα χρόνο, επισκεπτόταν το δεύτερο Παρασκευοσαββατοκύριακο κάθε μήνα, τους παππούδες της στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διατηρήσει τις σχέσεις αγάπης με τους συγγενείς της πατρικής της γραμμής, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Τον τρόπο και το χρόνο επικοινωνίας είχε ρυθμίσει δικαστήριο το περασμένο Φθινόπωρο, λόγω των… αγεφύρωτων σχέσεων που είχε εν ζωή ο εκλιπών πλέον πατέρας της ανήλικης με τους γονείς του, οι οποίες διατηρήθηκαν και από τη μητέρα της ανήλικης μετά το θάνατο του.

Προσφυγή μετά τα μέτρα

Μετά την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού στην Επικράτεια, στο Μονομελές πρωτοδικείο Κοζάνης προσέφυγαν με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ο παππούς και η γιαγιά της μικρούλας, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση, ζητώντας να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας τους με την εγγονούλα τους.

Η Πρόεδρος πρωτοδικών Ελένη Κεχαγιά, που χειρίστηκε την ευαίσθητη αυτή υπόθεση, αποφάσισε ότι κατά τη διάρκεια ισχύος των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, η μητέρα του κοριτσιού έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επικοινωνία της ανήλικης με τους αιτούντες με φυσική παρουσία παππούδες της, επιτρέποντας ωστόσο την επικοινωνία τηλεφωνικώς είτε μέσω των εφαρμογών skype, viber ή άλλη, δύο φορές την εβδομάδα διάρκειας 10 λεπτών».

Απαξιωτική συμπεριφορά

Πρόκειται για την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης (υπ.αριθμ. 204/2020), και αφορούν τις τυπικές σχέσεις παππούδων με το ανήλικο εγγόνι τους, λόγω των τεταμένων σχέσεων που είχαν με τον αποβιώσαντα γιο τους και πατέρα της ανήλικης.

Οι σχέσεις του ηλικιωμένου ζευγαριού δεν υπήρξε ποτέ καλή με τον γιο τους και κατά συνέπεια ούτε με την νύφη τους. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης της αίτησης στο ακροατήριο, οι παππούδες επιδείκνυαν επιτιμητική και απαξιωτική συμπεριφορά προς την μητέρα του ανηλίκου που πιθανολογείται ότι την εξέφραζαν τόσο παρουσία όσο και εν απουσία της, καθώς αμφισβητούν τον πρωτεύοντα ρόλο της και προκαλούν ένταση και προβληματισμό στην ανήλικη.

Η μητέρα

Αντίθετα κατά το δικαστήριο δεν πιθανολογήθηκε συμπεριφορά της μητέρας παρεμβατική στον τρόπο επικοινωνίας της κόρης της με τα πεθερικά της. Η Πρόεδρος του δικαστηρίου έκρινε ότι προς «διατήρηση του ψυχικού δεσμού και την εμπέδωση του πνεύματος συνεργασίας και εκτίμησης χάριν του ανηλίκου, ρυθμίζει την επικοινωνία των αιτούντων με την εγγονή τους κάθε δεύτερο Σάββατο εκάστου μηνός, στην πόλη κατοικία της ανήλικης και με παρουσία της μητέρας ή άλλου έμπιστου προσώπου της επιλογής της μητέρας, με δυνατότητα παρουσίας σε εορταστικές εκδηλώσεις και τηλεφωνικής επικοινωνίας δύο φορές την εβδομάδα».

Να αρνηθεί δια ζώσης επικοινωνία

Αναγνωρίζει ωστόσο, το δικαίωμα της μητέρας της 6χρονης να αρνηθεί την δια ζώσης επικοινωνία της κορούλας της με τον παππού και τη γιαγιά «κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19 και αντικατάσταση αυτής με οπτικοακουστικά μηχανικά μέσα».

Παράλληλα η δικαστής απέρριψε ως ουσία αβάσιμο το αίτημα απειλής χρηματικής ποινής σε βάρος της μητέρας της μικρής καθώς δεν προέκυψε ότι η νύφη τους απαγόρευσε την επικοινωνία της ανήλικης και είχε συμμορφωθεί με προηγούμενη προσωρινή διαταγή.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, οι παππούδες της μικρής εναντιώθηκαν από την αρχή στο δεσμό των γονέων τους ο οποίος γεννήθηκε πριν από 20 χρόνια όταν ακόμα και οι δύο ήταν φοιτητές στην Ιατρική σχολή.

Ο πατέρας της μικρής πέθανε τον Φεβρουάριο του 2019 και διατηρούσε σχέση με την μητέρα της από το έτος 2000, όταν ήταν φοιτητές Ιατρικής Σχολής στην Θεσσαλονίκη και πριν από εννιά χρόνια αποφάσιζαν να ζήσουν μαζί στην Κοζάνη, όπου και παντρευτήκαν και απέκτησαν την κορούλα τους.

Αποστάσεις στις σχέσεις

Η ανήλικη, ηλικίας πεντέμισι ετών σήμερα, κατά τη διάρκεια του γάμου των γονέων της είχε τυπικές σχέσεις και επικοινωνία με τους παππούδες της, περίπου μία φορά ετησίως, κυρίως λόγω των κακών σχέσεων των τελευταίων με τον πατέρα της… ο οποίος επεδίωκε να τηρεί αποστάσεις από αυτούς λόγω της επικριτικής συμπεριφοράς τους, τόσο απέναντι στον ίδιο όσο και στην σύζυγο του. Η στάση αυτή των παππούδων δεν άλλαξε ούτε όταν η νύφη τους διαγνώσθηκε ότι πάσχει από σοβαρή ασθένεια αλλά ούτε ακόμη και μετά τον θάνατο του γιου τους.

Παρόλα αυτά όταν το καλοκαίρι του 2019 λίγους μήνες μετά το θάνατο του γιου τους επεδίωξαν να έχουν επικοινωνία με την εγγόνα τους, για την οποία – όπως αναφέρει η απόφαση- πιθανολογείται ότι τρέφουν αισθήματα αγάπης, νύφη τους, που ήδη ζει με την κόρη της στην πατρική της κατοικία στο νομό Κοζάνης, συναίνεσε στην επικοινωνία και παρέδιδε το τέκνο στα πεθερικά της, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα επικοινωνίας ακόμη και με διανυκτέρευση της μικρής στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται όπου ζουν οι παππούδες, ώστε η μικρή να αναπτύξει συναισθηματικό δεσμό με τα συγγενικά της πρόσωπα.

Εντούτοις, ανέκυψαν διαφωνίες ως προς τη χρονική διάρκεια της επικοινωνίας με την ανήλικη, με αποτέλεσμα οι αιτούντες να ζητήσουν τον καθορισμό της από το Δικαστήριο και δια προσωρινής διαταγής, που χορηγήθηκε τον μήνα Νοέμβριο του 2019 και όρισε ότι η επικοινωνία των αιτούντων με την ανήλικη θα πραγματοποιείται το δεύτερο ΠαρασκευοΣαββατοκύριακο κάθε μήνα, προς την οποία οι αντίδικοι συμμορφώνονται, χωρίς όμως να έχει επέλθει εξομάλυνση των σχέσεων τους.

Ακροατήριο

Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν στο ακροατήριο από τη δεύτερη αιτούσα, η οποία καταφέρθηκε σε βάρος της καθ’ ης, την οποία μέμφθηκε για κακή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον γιο της. Μάλιστα οι αιτούντες χωρίς δικαίωμα και χωρίς να ενημερώσουν την καθ’ ης, επισκέφθηκαν το σχολείο της ανήλικης ζητώντας πληροφορίες για αυτήν από τη δασκάλα της. Την ένταση μεταξύ των παππούδων και της μητέρας της αντιλαμβάνεται η ανήλικη καθώς εκδηλώνεται από τους αιτούντες κατά τη διαδικασία της παραλαβής της από την οικία της μητέρας της για να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία, καθώς δεν της μιλούν, ενώ πριν την κίνηση της δικαστικής διαδικασίας της επεσήμαιναν ως «προειδοποίηση» ότι θα κινηθούν δικαστικά εναντίον της, γεγονός που λειτουργεί αρνητικά στην ψυχολογία της ανήλικης, λαμβανομένης υπόψη και της πρόσφατης απώλειας του πατρός της.

Πιθανολογείται επίσης, από διηγήσεις της ανήλικης μετά την επιστροφή της από την επικοινωνία με τους παππούδες, ότι οι τελευταίοι απομάκρυναν μία φωτογραφία των γονιών της που βρισκόταν στο σαλόνι της οικίας τους και σε ερώτηση της για την τύχη της φωτογραφίας της απάντησαν ότι την πέταξαν. Η απαξιωτική συμπεριφορά των αιτούντων προς την καθ’ ης εκφράζεται και δια της συμπεριφοράς αυτών κατά την επικοινωνία, καθώς επιδεικτικά δεν χρησιμοποιούν και επιστρέφουν άθικτα τα ρούχα με τα οποία η καθ’ ης μητέρα εφοδιάζει την ανήλικη, όπως και τα μικρογεύματα που ετοιμάζει για το ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη (ενέργειες που δεν αρνήθηκε η δεύτερη των αιτούντων).

Απαξιωτική

Περιστατικά εκ των οποίων θα μπορούσε να συναχθεί ότι η καθ’ ης μητέρα είναι υπέρμετρα παρεμβατική στον τρόπο επικοινωνίας δεν πιθανολογήθηκαν. Αντιθέτως πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες με την επιτιμητική και απαξιωτική συμπεριφορά τους προς την καθ’ ης, που επιδεικνύεται ενώπιον της και πιθανολογήθηκε ότι εκφράζεται στην ανήλικη και εν απουσία της μητρός της κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, αφενός αμφισβητούν τον πρωτεύοντα ρόλο της μητέρας, αφετέρου προκαλούν ένταση και προβληματισμό στην ανήλικη.

Να διατηρηθεί η σχέση με τους παππούδες με Skype

Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω περιστατικά έκρινε ότι πρέπει να διατηρηθεί η επικοινωνία των αιτούντων με την ανήλικη, αλλά να μπει σε άλλη βάση η οποία και εν ‘ όψει κορονοϊού μπορεί και να μην είναι δια ζώσης.

Ειδικότερα, το δικαστήριο στο σκεπτικό του αναφέρει ότι «προκειμένου να διατηρηθεί μεν ο ψυχικός δεσμός της με τους γονείς του πατέρα της, παράλληλα δε, να εξασφαλιστεί η ψυχική ηρεμία της, αλλά και για να εμπεδωθεί από τους αιτούντες το πνεύμα εκτίμησης και συνεργασίας που πρέπει να επιδεικνύουν κατά την επικοινωνία χάριν του ανήλικου τέκνου, πρέπει να γίνεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο διατακτικό, καθώς κρίνεται από το Δικαστήριο ότι είναι ο πλέον κατάλληλος και ανταποκρίνεται στο συμφέρον της ανήλικης». Για τους λόγους αυτούς, «ρυθμίζει το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας των αιτούντων με την ανήλικη εγγονή τους και ορίζει ότι έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν μαζί της, προσωρινά, στην πόλη της Κοζάνης από ώρα 11.00 ως 19.00 το δεύτερο Σάββατο εκάστου μηνός. Η επικοινωνία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της καθ’ ης – μητέρας, θα γίνεται με την παρουσία της, είτε με την παρουσία προσώπου της εμπιστοσύνης της. Το ανήλικο θα παραλαμβάνουν οι αιτούντες στην αρχή του χρόνου της επικοινωνίας από την οικία της καθ’ ης και θα το παραδίδουν οι ίδιοι στον ίδιο τόπο σ’ αυτήν, στο τέλος του χρόνου της επικοινωνίας. Οι αιτούντες, επίσης, μπορούν να παρευρίσκονται σε κάθε εορταστική εκδήλωση για τα γενέθλια και την ονομαστική εορτή της ανήλικης, καθώς και να επισκέπτονται την ανήλικη στην οικία όπου διαμένει με την καθ’ ης στον … κατόπιν συνεννόησης με την καθ’ ης το αργότερο την προηγουμένη ημέρα μέσω τηλεφωνικής κλήσης, γραπτού μηνύματος SMS ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να επικοινωνούν με την ανήλικη τηλεφωνικώς είτε μέσω των εφαρμογών Skype, viber ή άλλη, κάθε Τρίτη και Πέμπτη εκάστης εβδομάδας μεταξύ των ωρών 18:00 και 18:00 (είτε άλλων ωρών που θα οριστούν από την καθ ης μητέρα και θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στους αιτούντες από αυτήν μέσω εξώδικης δήλωσης ή γραπτού μηνύματος SMS ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για δέκα (10) λεπτά. Κατα τη διάρκεια ισχύος των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, η καθ’ ης – μητέρα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επικοινωνία της ανήλικης με τους αιτούντες με φυσική παρουσία, επιτρέποντας την επικοινωνία τηλεφωνικώς είτε μέσω των εφαρμογών skype, viber ή άλλη, εντός των ίδιων παραπάνω χρονικών ορίων».