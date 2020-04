Πολιτική

Γεννηματά: παλεύουμε για το σήμερα, προετοιμαζόμαστε για το αύριο

Τηλεδιάσκεψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής...

Συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής.

Αμέσως με το τέλος της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Θέλουμε και παλεύουμε μέσα στην κρίση να μείνει η όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία. Πάνω από όλα η ανθρώπινη ζωή. Έχουμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας το ΕΣΥ, τους εργαζόμενους σε αυτό και όσους είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Διεκδικούμε να μην εγκαταλειφθεί κανένας άνθρωπος χωρίς τα στοιχειώδη, ιδιαίτερα οι οικονομικά ασθενέστεροι και οι άνεργοι. Στηρίζουμε με συνεχείς παρεμβάσεις και προτάσεις τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους, τους επιστήμονες, τους αγρότες για να μην καταρρεύσει η παραγωγική βάση. Διεκδικούμε το δικαίωμα στην Ελπίδα. Παλεύουμε για το σήμερα, προετοιμαζόμαστε για το αύριο.

Ακολουθούν σημεία της τοποθέτησης της Φώφης Γεννηματά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Η κρίση επιτάχυνε τις εξελίξεις και δημιουργούμε το ψηφιακό κόμμα.

Οι τηλεδιασκέψεις με τους φορείς, αλλά και η σημερινή συνεδρίαση είναι σημαντικά βήματα.

Θα ακολουθήσει ανάλογη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Πολύ σύντομα θα αξιοποιήσουμε σε όλες τις κομματικές διαδικασίες τις ευκαιρίες που μας δίνει η ψηφιακή εποχή.

Το Κίνημα Αλλαγής έκανε σημαντική δουλειά, αυτό τον μήνα της κρίσης. Επιλέξαμε την υπεύθυνη αντιπολίτευση. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και γι’ αυτό θέσαμε το θέμα της υγείας ως βασική μας προτεραιότητα. Ο κωρονοιός δεν αφήνει περιθώρια για κορώνες. Δεν υποκύψαμε στη λογική της παροχολογίας και του δεν πληρώνω. Λογικές που ο Ελληνικός λαός πλήρωσε ακριβά.

Για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ πάτησε σε δυο βάρκες χωρίς ουσιαστικές προτάσεις. Παρουσιάστηκε με δυο πρόσωπα, ένα με τον αρχηγό του και ένα με τα στελέχη για να μιλά σε πολλά ακροατήρια.

Σε σχέση με την πανδημία στηρίξαμε με προτάσεις τις μάχες και στα τρία μέτωπα. Στο μέτωπο του ελέγχου της διασποράς, της ενίσχυσης του ΕΣΥ, των οικονομικών επιπτώσεων.

Πρώτο μέτωπο: Ο περιορισμός της διασποράς, η προστασία της υγείας των πολιτών. Στηρίξαμε τις προτάσεις του κ. Τσιόδρα και των ειδικών επιστημόνων για τα μέτρα και ζητήσαμε επιτακτικά από την Κυβέρνηση να πάρει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και να διασφαλίσει την εφαρμογή τους.

Στηρίξαμε το μένουμε σπίτι, προτείναμε το Δίκτυο πρώτης γραμμής για αύξηση των ελέγχων και φροντίδα στο σπίτι , ζητήσαμε περισσότερα τεστ με ένταξη όλων των εργαστήριων και των ιδιωτικών στον κεντρικό σχεδιασμό.

Αναδείξαμε το πρόβλημα με τις μετακινήσεις τουριστών στα μικρά νησιά αλλά και την ανάγκη μετάβασης ειδικού κλιμακίου στη Δυτική Μακεδονία που ακόμα δοκιμάζεται.

Είχαμε προειδοποιήσει για την ανάγκη προστασίας και ειδικού σχεδίου για τα γηροκομεία, τις φυλακές, τις δομές μεταναστών και τους καταυλισμούς των ρομά. Δεν μας άκουσαν και τώρα τρέχουν.

Δεύτερο μέτωπο: Η στήριξη του ΕΣΥ που είναι η ναυαρχίδα στον πόλεμο.

Πιέσαμε κατά προτεραιότητα για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του ΕΣΥ με προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών, άνοιγμα των κλειστών ΜΕΘ, προμήθεια των υλικών για την προστασία των υγειονομικών. Περισσότερα κρεβάτια νοσηλείας για τον Κορωνοιό και ξεχωριστά Νοσοκομεία αναφοράς σε κάθε Περιφέρεια.

Καταθέσαμε τροπολογία για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά και την έμπρακτη στήριξη των μαχητών της πρώτης γραμμής με το επίδομα του Πάσχα. Ακόμα σιωπά ο κ. Μητσοτάκης, μιλάει για όλα μόνο γι αυτό δεν μίλησε.

Στο μέτωπο των επιπτώσεων στην οικονομία , στους εργαζομένους, στα νοικοκυριά.

Με τεκμηρίωση και αποφασιστικότητα, επισημάναμε λάθη, κενά, καθυστερήσεις, αλλά και απαράδεκτες ενέργειες. Δεν μηδενίζουμε τα μέτρα της Κυβέρνησης αλλά είναι ανεπαρκή.

Παρουσιάσαμε προτάσεις για ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν το τώρα.

Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στο σχέδιο μας για να μείνει όρθια η Κοινωνία και ζωντανή η οικονομία μέσα στην κρίση. Στις 7 προτάσεις μας.

Θέσαμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας τους μικρομεσαίους, τους αγρότες ,τον τουρισμό, τους εργαζόμενους και τους ανέργους, τα ασθενέστερα νοικοκυριά που κινδυνεύουν εν μέσω κρίσης να χάσουν το σπίτι τους. Προτάσεις που εξειδικεύσαμε και μετά από τηλεδιασκέψεις με τους αρμόδιους φορείς.

Με βάση την θέση μας ότι ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί χωρίς τα στοιχειώδη για να ζήσει, μέσα σε τέτοια κρίση. Κάτι που δυστυχώς δεν έπραξε η Κυβέρνηση αφήνοντας πάνω από 400,000 ακάλυπτους, μακροχρόνια ανέργους, συνταξιούχους που δεν εκδόθηκαν οι συντάξεις τους, εργαζόμενους με ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Η Κυβέρνηση αρνήθηκε και την αναστολή των πλειστηριασμών Α κατοικίας.

Βέβαια για όσους ήθελε να βρει χρήματα, τα εξασφάλισε με ευκολία.

100 εκ για τους επιστήμονες, 88 εκ για τα Κέντρα δια βίου κατάρτισης , καταλαβαίνετε.

Στα ζητήματα της παιδείας πιέσαμε και πετύχαμε τη μείωση της ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Μετά από τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Αυτοδιοίκησης, παρουσιάσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των Δήμων και του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι.

ΕΣΥ και βοήθεια στο σπίτι είναι οι δυο σημαντικοί θεσμοί του ΠΑΣΟΚ που στηρίζουν την Ελληνική κοινωνία μέσα στην κρίση. Το μένουμε σπίτι δυστυχώς έχει και σκληρές όψεις. Σπάμε τη σιωπή στην ενδοοικογενειακή βία, δίνοντας διεξόδους και εργαλεία στις γυναίκες να καταγγείλουν οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.

Θέματα Δημοκρατίας

150 παρεμβάσεις έχουμε κάνει. Οφείλω να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν, την ΚΟ που έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά όλο αυτό το διάστημα με τις ερωτήσεις, τις προτάσεις , τις τροπολογίες σε διαρκή εγρήγορση κάτω από δύσκολες συνθήκες και βέβαια τους τομείς του κόμματος. Μια πολύ σημαντική και ουσιαστική δουλειά. Δυστυχώς οι θέσεις μας δεν προβάλλονται πάντα όπως πρέπει. Κάποιες φορές αποσιωπώνται ή διαστρεβλώνονται.

Όμως η αντικειμενική παρουσίαση των θέσεων όλων των κομμάτων είναι υποχρέωση των ΜΜΕ, αλλιώς υπάρχει θέμα Δημοκρατίας. Δεν μπορεί επιπλέον να μην καλούνται οι εκπρόσωποι του Κινήματος Αλλαγής στις καθημερινές ενημερωτικές εκπομπές, ιδιαίτερα στις τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ,για τα οποία υπάρχει και συνταγματική επιταγή.

Επειδή δεν είναι ώρα για παιχνίδια εξουσίας, ας γνωρίζουν όλοι ότι θα επιμείνουμε επίσης ,όπως τόνισε και ο γραμματέας της ΚΟ στην επιτροπή θεσμών της Βουλής, στα θέματα της διαφάνειας και της αναλογικής κάλυψης όλων των μέσων, κεντρικών και περιφερειακών από το διαφημιστικό πακέτο που εξήγγειλε η Κυβέρνηση.

Η δουλειά μας πρέπει να φτάσει σε όλους τους πολίτες

Έχουμε μπροστά μας ένα περίπου μήνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών για να αρχίσει η σταδιακή επιστροφή στην καθημερινότητα.

Σε αυτό το διάστημα δεν χαλαρώνουμε καθόλου. Μένουμε σπίτι.

Οι προτάσεις μας για το τώρα, έχουν πια αναλυτικά διατυπωθεί. Τις εξειδικεύουμε όταν χρειάζεται.

Παρακολουθούμε στενά τις κυβερνητικές ενέργειες και παρεμβαίνουμε καθημερινά.

Η δουλειά μας πρέπει να φτάσει σε όλους τους πολίτες.

Συνεργαστείτε με τους αντίστοιχους τομείς του Κινήματος και προχωρήστε σε τηλεδιασκέψεις, ενημερώσεις κλπ προς όλους τους φορείς του τομέα ευθύνης σας, αλλά και προς τους πολίτες που απευθύνονται σε μας. Και είναι πια πολλοί.

Επεξεργαστείτε νέες πρωτοβουλίες που είναι χρήσιμες για αυτή την περίοδο, αξιοποιώντας την ως τώρα εμπειρία αλλά και διεθνείς πρακτικές.

Σε αυτή την ευαίσθητη φάση να προσέξουμε ιδιαίτερα -όπως έγινε ως τώρα –να διατηρήσουμε την ενιαία έκφραση μας προς τα έξω. Οι πολίτες θέλουν λύσεις, βλέπουν ότι έχουμε αξιόπιστες προτάσεις, μας θέλουν ενωμένους να τις διεκδικούμε.

Εκλογές

Είναι αδιανόητο τούτες τις ώρες που δίνουμε τη μάχη για να σωθούν ζωές, να μιλάνε από το Μαξίμου με τους παπαγάλους τους για εκλογές. Αρνούμαι πραγματικά να συμμετέχω σε μια τέτοια συζήτηση. Αποτελεί θεσμική ύβρη στην αγωνία και την ανασφάλεια που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Και επειδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλάει για φοβικότητες της αντιπολίτευσης, καλά θα κάνει να σταματήσει τις δήθεν φοβέρες. Η Κυβέρνηση, αντί για εκλογικούς σχεδιασμούς και μικροκομματικούς τακτικισμούς, οφείλει να δουλέψει , για να κερδίσουμε τον πόλεμο κατά του κορωνοιού και να βγούμε χώρα και πολίτες με ασφάλεια μακριά από την κρίση.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Για άλλη μια φορά η Ευρώπη καθυστέρησε, όπως και το 2008. Δεν έδειξαν αντανακλαστικά , ούτε καν έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Τώρα δυστυχώς έχουμε πάλι ένα συμβιβασμό στην Ένωση. Ήταν κατώτερη η απόφαση των περιστάσεων και των προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών. Περιορίστηκαν πάλι σε διευκολύνσεις με δανεισμό, που σημαίνει ότι προκύπτουν πάλι όροι. Παραμονεύει ο κίνδυνος για διόγκωση του δημοσίου χρέους των κρατών και αυτό θα σημαίνει νέα επώδυνα μνημόνια. Δεν αντέχει η χώρα να ξαναμπεί σε μία τέτοια περιπέτεια. Επικράτησαν συντηρητικές αντιλήψεις και δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις για νέο χρήμα και καινοτόμα εργαλεία. Απουσιάζει οποιοδήποτε ολοκληρωμένο σχέδιο για την επανεκκίνηση των οικονομιών, για την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση της έξαρσης της ανεργίας. Δεν τελειώνει εδώ ο αγώνας για την αλλαγή της πορείας. Μπαίνουμε σε μία κρίσιμη περίοδο. Είναι ιστορικές οι ευθύνες των κυβερνήσεων και της ελληνικής, αρχής γεννωμένης στην επόμενη σύνοδο κορυφής. Ο πόλεμος είναι μπροστά και πρέπει να διεκδικηθούν περισσότερα.

Προετοιμαζόμαστε για το μετά

Μίλησα για το τώρα, υπάρχει όμως και το μετά. Η Ελλάδα και η Ευρώπη μετά.

Σε μια χώρα που οι πολίτες της και ιδιαίτερα η μεσαία τάξη και οι οικονομικά πιο ευάλωτοι έχουν υποστεί ήδη τεράστια μείωση εισοδημάτων από την πολυετή οικονομική κρίση, δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες περικοπές.

Δεν πρέπει οι εργαζόμενοι και οι αδύναμοι να πληρώσουν ξανά το μάρμαρο, να μετατραπούν σε εξιλαστήρια θύματα και αυτής της κρίσης. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε απόλυτη κοινωνική και οικονομική κατάρρευση. Ούτε να το σκεφτεί κανείς. Είναι επικίνδυνη ακόμα και η διακίνηση τέτοιων σεναρίων που εντείνουν το φόβο και επιδεινώνουν την ανασφάλεια.

Η επόμενη μέρα θα είναι τελείως διαφορετική. Απαιτεί ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται διάλογος στη Βουλή και με τους κοινωνικούς εταίρους για μια εθνική κοινωνική συμφωνία.

Οι Ευρωπαίοι σοσιαλδημοκράτες αναζητούμε κοινούς τόπους για την διαχείριση της επόμενης μέρας που πρέπει να έχει ισχυρό το ιδεολογικό και πολιτικό αποτύπωμα της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας.

Μπαίνουμε σε μια εποχή κρίσιμων αποφάσεων. Έχουμε όμως στις αποσκευές μας τις αρχές και τις αξίες μας αλλά και σημαντικά διδάγματα από την πρόσφατη κρίση ότι το κράτος πρέπει να εγγυάται και να παρέχει τα δημόσια αγαθά με καθολικό τρόπο, η κοινωνική πολιτική δεν είναι φιλοδώρημα αλλά επένδυση για το μέλλον, ότι χρειάζονται νέες γέφυρες παγκόσμιας συνεργασίας και σε τομείς, όπως η υγεία και η επιστημονική έρευνα. Ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι τρόπος να ηγείσαι. Κυρίως όμως ότι μέσα στις πιο σκοτεινές ώρες ανθίζει η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, η ελπίδα.

Προϋπόθεση να ηττηθεί ο λαϊκισμός και ο κυνισμός

Οι συντηρητικοί θα μιλήσουν για επιστροφή στην κανονικότητα της λιτότητας. Θυσιάζοντας εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Εμμένοντας σε αντιλήψεις που ανήκουν πια στο παρελθόν.

Οι λαϊκιστές θα καλλιεργήσουν τον εθνικισμό, τον απομονωτισμό, την αναζήτησή των ισχυρών ηγετών τύπου Ορμπαν, Τραμπ που περιφρονούν τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Για μας τους σοσιαλιστές και δημοκράτες είναι η μεγάλη ευκαιρία, για ένα τολμηρό πρόγραμμα Νέας ΑΛΛΑΓΗΣ. Νέο χρήμα, νέα εργαλεία, καινοτόμες ιδέες για μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Αλλαγή πορείας στην Ευρώπη.