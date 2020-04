Κοινωνία

Κορονοϊός: “Καμπάνα” 12 μηνών για παραβίαση των μέτρων

Υπεύθυνος καταστήματος με είδη οικιακής χρήσεως ο δράστης...

Άλλη μια καταδίκη στη Θεσσαλονίκη για παραβίαση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό. Το Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή, σε 44χρονο.

Είχε συλληφθεί στην αγορά Βλάλη με την κατηγορία ότι ως υπεύθυνος καταστήματος με είδη οικιακής χρήσεως «έσπασε» το μέτρο της απαγόρευσης λειτουργίας επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, την περασμένη Πέμπτη, εντοπίστηκε στο κατάστημα πελάτης, όπως κατέθεσε αστυνομικός στο δικαστήριο.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι βρέθηκε συγκυριακά στο σημείο, καθώς πήγε να βοηθήσει τον εξάδελφό του, που είναι ιδιοκτήτης του καταστήματος και διατηρεί στην ίδια περιοχή μαγαζί με τρόφιμα.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη του, πρόταση με την οποία συντάχθηκε το δικαστήριο.

Αυτή ήταν η δεύτερη καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν την περίοδο της πανδημίας, καθώς είχε προηγηθεί, την προηγούμενη εβδομάδα, η καταδίκη ενός ιδιοκτήτη καφέ-μπαρ που τιμωρήθηκε με 12μηνη φυλάκιση, ποινή η οποία επίσης ανεστάλη.