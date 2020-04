Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τεστ για το εμβόλιο σε υγιείς εθελοντές!

Σε 550 υγιείς εθελοντές οι πρώτες δοκιμές. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η χορήγηση του και σε ποιες ομάδες ακόμη κι αν δεν θα έχει ακόμη ολοκληρωθεί όλη η πειραματική φάση.

Στο τέλος του Απριλίου θα ξεκινήσουν τα πρώτα τεστ εμβολίου για τον κορονοϊό στον άνθρωπο και θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της ιταλικής εταιρίας Advent –Irbm με το ινστιτούτο Jenner του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής εταιρίας, Πιέρο Ντι Λορέντσο.

Όπως τόνισε, ο στόχος είναι να μπορέσει να ξεκινήσει η χορήγηση του εμβολίου από τον Σεπτέμβριο σε νοσηλευτικό προσωπικό και δυνάμεις ασφαλείας, έστω και αν δεν θα έχει ακόμη ολοκληρωθεί όλη η πειραματική φάση, διότι οι πολίτες αυτοί ανήκουν σε κατηγορίες αυξημένου κινδύνου.

Το εμβόλιο θα αποσταλεί από την Πομέτσια, κοντά στη Ρώμη, στη Βρετανία, όπου θα ξεκινήσουν τεστ σε 550 υγιείς εθελοντές.

Ο Ντι Λορέντσο πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένη φάση η χρηματοδότηση από μέρους μεγάλων διεθνών επενδυτών και μιας σειράς κυβερνήσεων, για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και παραγωγή του εμβολίου. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της εταιρίας Advent- Irbm, έχει ήδη εξακριβωθεί με επαρκή στοιχεία η μη τοξικότητα του συγκριμένου εμβολίου και για τον λόγο αυτό αποφασίσθηκε να αρχίσει αμέσως η πειραματική φάση στον άνθρωπο.