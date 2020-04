Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 2145 κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δείτε LIVE την ενημέρωση απο τον Σωτήρη Τσιόδρα και τον Νίκο Χαρδαλιά για την πορεία της επιδημίας στην Ελλάδα.

Το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 31 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 2.145 σε όλην την χώρα. Το 56% των κρουσμάτων αυτών ανήκει σε άντρες.

Το 25,8% των κρουσμάτων ανήκει σε ασθενείς που ταξίδεψαν στο εξωτερικό, ενώ το 40% των κροσυμάτων έχουν ιχνηλατηθεί.

Ανά την επικράτεια, 73 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Από αυτούς οι 17 είναι γυναίκες.

Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ είναι τα 68 έτη. Το 81% είτε έχει υποκείμενα νοσήματα, είτε ηλικία άνω των 70 ετών. Επίσης 16 ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο από τς ΜΕΘ.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσιόδρας, το τελευταίο 24ωρο, 1 ασθενής με COVID-19 κατέληξαν, ανεβάζοντας σε 99 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα μας.

Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που έχασαν τη ζωή τους είναι τα 72 έτη και 26 από τα θύματα είναι γυναίκες. Το 89% των θυμάτων είτε είχε υποκείμενα νοσήματα, είτε ηλικία άνω των 70 ετών.

Τέλος να σημειωθεί ότι συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε 43.417 κλινικά δείγματα.