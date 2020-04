Κοινωνία

Missing Alert: εξαφάνιση 24χρονου

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έδωσε στη δημοσιότητα, τα στοιχεία του νεαρού που εξαφανίστηκε.

Στις 10.04.2020, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Περάματος ο Αναστάσιος - Ιωάννης Ροδάκης, 24 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Αναστάσιου - Ιωάννη Ροδάκη στις 13.04.2020, μεσημβρινές ώρες και προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert κατόπιν συγκατάθεσης της μητέρας του.

Ο Αναστάσιος - Ιωάννης Ροδάκης πραγματοποίησε στις 10.04.2020, μεσημβρινές ώρες, φυγή από την οικία του στο Πέραμα. Να σημειωθεί πως συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας οι οποίοι δείχνουν να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Αναστάσιος - Ιωάννης Ροδάκης έχει ύψος 1.50μ., έχει 70κ. βάρος, έχει μαύρα-καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.