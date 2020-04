Υγεία - Περιβάλλον

Παράταση στην καραντίνα για περιοχές ανά την Ελλάδα

Οι ανακοινώσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά...

Την παράταση της καραντίνας και της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές της χώρας ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα παρατείνεται για 10 ημέρες η καραντίνα στην Μεσοποταμιά και έως τις 27 Απριλίου στην Καστοριά, και στο Άργος Ορεστικό.

Επίσης, εως τις 27 Απριλιου παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στην Μύκη Ξάνθης, και έως τις 20 Απριλίου στην παραλία Νέας Θεσσαλονίκης .

Ο υφυπουργός υπενθύμισε και τα περιοριστικά μέτρα στα Ιωάννινα και διεμήνυσε πως τίποτα δεν έχει κριθεί, κάθε ημέρα είναι ένα διαφορετικό στοίχημα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τις προσεχείς 48 ώρες αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε 335 δείγματα που ελήφθησαν απο την περιοχή της Ξάνθης και διευκρίνισε ότι βγήκαν αρνητικά στον ιό τα 111 μέλη του προσωπικού στο νοσοκομείο της Ξάνθης.

Συμπλήρωσε ότι γίνονται διαρκείς έλεγχοι στα γηροκομεία της Αττικής και όπου δεν τηρειται το πρωτόκολλο προστασίας οι υπευθυνοι θα διώκονται για απειλή κατά της ζωής.

Τέλος γνωστοποίησε ότι σε συνεργασία της Αστυνομίας με το υπουργείο Ανάπτυξης κατασχέθηκαν 11,5 τόνοι αντισηπτικού που δεν είχε ελεγχθεί.