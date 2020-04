Αθλητικά

Πέθανε ο Σάσα Χούπμαν

Ο Γερμανός διεθνής σέντερ είχε αγωνιστεί επί μια πενταετία στην Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών άφησε την Κυριακή (12/4) ο Σάσα Χούπμαν, ο οποίος «κατέληξε» μετά από χρόνια «μάχη» που έδωσε με την κληρονομική πάθηση «αταξία», που προκαλεί νευρολογική δυσλειτουργία και προβλήματα σε κίνηση και ομιλία.

Ο Γερμανός διεθνής σέντερ ήταν γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τις θητείες του σε Παναθηναϊκό (1997-99) και Ηρακλή (1999-2002).

Ο Χούπμαν, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα έκλεινε τα 50 χρόνια ζωής, βρισκόταν τα τελευταία χρόνια καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι.