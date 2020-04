Κόσμος

Κορονοϊός: περισσότεροι από 700 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στη Βρετανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στη Βρετανία έχει ξεπεράσει τις 11.000

Οι ασθενείς με κορωνοϊό που έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο ανέρχονται σε 717 στη Βρετανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, ενώ ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε περισσότερους από 11.000.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΜΠΕ, στο Μάντσεστερ είναι έτοιμο να λειτουργήσει το νοσοκομείο Nightingale, που κατασκευάστηκε μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες, με δυνατότητα να υποδεχθεί 750 ασθενείς που δεν θα χρειαστούν εισαγωγή σε εντατική, ωστόσο, θα πρέπει να δεχθούν νοσοκομειακή φροντίδα. Παρόμοια νοσοκομεία κατασκευάζονται στο Μπρίστολ, στο Χάρογκεϊτ, στο Γουέρσαϊντ και στο Έξετερ.

Μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη προβλέπεται η επανεξέταση των μέτρων του lockdown. Η βρετανική κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει ότι θέλει να βεβαιωθεί πως έχει απέλθει η κορύφωση των περιστατικών της πανδημίας του κορωνοϊού, πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση για χαλάρωση των περιορισμών.