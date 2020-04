Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τις 20000 οι νεκροί στην Ιταλία

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού παρουσιάζει μείωση σε σχέση με χθες, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται και πάλι.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 159.516. Οι νεκροί έφτασαν τους 20.465 Παράλληλα, 35.435 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 156.363 και είχαν χάσει την ζωή τους 19.899 άνθρωποι ενώ 34.211 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 566 ασθενείς και καταγράφηκαν 3.153 νέα κρούσματα. 1.224 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

3.260 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 28.023 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 72.333 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 60.134 και οι νεκροί 10.901 . Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 20.440, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.615. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 14.251, με 882 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού παρουσιάζει μείωση σε σχέση με χθες (939 λιγότερα κρούσματα) ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται και πάλι Σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο έχασαν την ζωή τους 135 περισσότεροι ασθενείς . Οι εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας (για δέκατη συνεχή ημέρα) συνεχίζουν να περιορίζονται, αλλά στις εισαγωγές στο νοσοκομείο καταγράφεται μικρή αύξηση.

Οι δε θεραπευμένοι, σήμερα, είναι 453 λιγότεροι από χθες . Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για κατάσταση έκτακτης ανάγκης που μπορεί να παρομοιάσει, κανείς, με εκείνη των τελευταίων εβδομάδων του Μαρτίου, αλλά τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι και από εδώ και στο εξής, η διαχείριση της κρίσης (σε ότι αφορά και την προσπάθεια επιστροφής στην καθημερινότητα) συνεχίζει να απαιτεί τεράστια προσοχή.