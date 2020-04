Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: ο κορονοϊός 10 φορές πιο θανατηφόρος από τον ιό της γρίπης τύπου Α

Η παραγωγή ενός «ασφαλούς και αποτελεσματικού» εμβολίου είναι αναγκαία για να σταματήσει εντελώς η μετάδοση του Covid-19.

Ο νέος κορονοϊός είναι δέκα φορές πιο θανατηφόρος από τον ιό της γρίπης τύπου Α (Η1Ν1), που εμφανίστηκε στα τέλη Μαρτίου 2009 στο Μεξικό, ανέφερε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ζητώντας μια «αργή» άρση των μέτρων περιορισμού της μετακίνησης.

«Τα δεδομένα από αρκετές χώρες μας δίνουν μια σαφέστερη εικόνα αυτού του ιού, πώς συμπεριφέρεται, πώς να τον σταματήσουμε. Γνωρίζουμε ότι η Covid-19 εξαπλώνεται γρήγορα και γνωρίζουμε ότι είναι θανατηφόρος: Δέκα φορές περισσότερο από τον ιό που είναι υπεύθυνος για την πανδημία της γρίπης του 2009», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους στην ψηφιακή συνέντευξη Τύπου από τη Γενεύη.

Παράλληλα τόνισε πως η παραγωγή ενός «ασφαλούς και αποτελεσματικού» εμβολίου είναι αναγκαία για να σταματήσει εντελώς η μετάδοση του Covid-19, που έχει σκοτώσει σχεδόν 115.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

«Η εποχή της παγκοσμιοποίησης σημαίνει ότι ο κίνδυνος της επαναφοράς και αναζωπύρωσης της Covid-19 θα συνεχίσει να υπάρχει. Ουσιαστικά, η παραγωγή και η διανομή ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου θα είναι αναγκαία για την πλήρη διακοπή της μετάδοσης», πρόσθεσε ο Τέντρος.