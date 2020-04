Οικονομία

Επίσπευση στην επιστροφή φόρου απο την ΑΑΔΕ

Το ΥΠΟΙΚ και η ΑΑΔΕ «συνεχίζουν να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διευκόλυνση των επιστροφών και την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Με σκοπό την επίσπευση της επιστροφής ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, στις περιπτώσεις που για την επιστροφή απαιτείται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1081/10-4-2020, ΦΕΚ Β΄ 1303), προβλέπεται ότι από σήμερα επιτρέπεται η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων διαδικαστικών ενεργειών για την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων και της επιστροφής των ποσών στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ συνεχίζουν να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διευκόλυνση των επιστροφών και την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων στην πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε».