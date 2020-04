Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: βγήκε από τη ΜΕΘ του “Βενιζέλειου” με ένα χειροκρότημα! (βίντεο)

Η 63χρονη έδωσε τη μάχη της με τον ιό χωρίς να έχει τις πιθανότητες με το μέρος της, αλλά με τη βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού, βγήκε νικήτρια.

Μια υπέροχη ανθρώπινη εικόνα μετέφερε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο facebook ο Διευθυντής της ΜΕΘ Βενιζελείου, Ανέστης Κιούλπαλης.

Είναι η στιγμή που η 63χρονη Σίλβια Μπελτραμέτι βγαίνει από τη ΜΕΘ και μεταφέρεται στην πνευμονολογική κλινική, σύμφωνα με το neakriti.gr.

«Οι πιθανότητες ήταν συντριπτικά εναντίον της. Τα κατάφερε όμως χάρη στις προσπάθειες όσων διακρίνονται πίσω μου, των νοσηλευτών και των γιατρών της μονάδας και όλων των εργαζομένων στο νοσοκομείο, που με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, πρόσφεραν αυτό που πάντα δίνουν στους ασθενείς μας. Την ευκαιρία της επιβίωσης.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, αλλά και στον κρητικό λαό που από την πρώτη στιγμή έδειξε αλληλεγγύη σε μια ξένη γυναίκα που χρειαζόταν βοήθεια και δεν είχαμε σκηνές μισαλλοδοξίας και μισανθρωπισμού, που βλέπουμε δυστυχώς σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Το “Βενιζέλειο” παρότι δεν είναι νοσοκομείο αναφοράς, έδειξε ότι τα καταφέρνει στα δύσκολα. Ευελπιστούμε με μεγαλύτερη στήριξη να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα», έγραψε ο Ανέστης Κιούλπαλης.

Στην πνευμονολογική για.... γραφειοκρατικούς λόγους , έως ότου βρεθεί κατάλυμα

Για καθαρά τυπικούς – γραφειοκρατικούς λόγους μένει η 63χρονη Σίλβια Μπελτραμέτι από την Αργεντινή στην πνευμονολογική κλινική του Βενιζελείου και αυτό συμβαίνει καθώς δεν έχει οριστεί αυτή τη στιγμή κατάλυμα να την φιλοξενήσει όπως επίσης λόγω της απαγόρευσης των πτήσεων , δεν είναι δυνατό να φύγει με αεροπλάνο και να επιστρέψει στην πατρίδα της, την Αργεντινή. Η Πρεσβεία της Αργεντινής στην Αθήνα έχει αναλάβει τη γραφειοκρατική διαδικασία.

Σε πρώτη φάση παραχώρησαν μια τηλεφωνική συσκευή στην 63χρονη για να μπορεί να έχει συνεχή επικοινωνία με την οικογένεια της .

Παράλληλα κινούν τη διαδικασία ώστε να βρεθεί προσωρινό κατάλυμα όπου θα μπορέσει να φιλοξενηθεί έως ότου μπορέσει να φύγει αεροπορικώς για την Αργεντινή.

Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η μεταφορά της στην πνευμονολογική κλινική δεν έχει γίνει για ιατρικούς λόγους, καθώς η γυναίκα έχει επανέλθει πλήρως. Είναι πλήρως αρνητική στον ιό με βάση δύο επαναληπτικά τεστ στις 9 Απριλίου και το Σάββατο 11 Απριλίου. Μάλιστα η γυναίκα με 23 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, εξέρχεται από αυτήν χωρίς καμία ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, φαινόμενο (σ.σ. μια τέτοια λοίμωξη) ουδόλως σπάνιο στις ΜΕΘ των νοσοκομείων, από το οποίο κάποιες φορές καταλήγουν οι ασθενείς ή αποκτούν άλλες σοβαρότερες επιπλοκές, άσχετα από τη νόσο που τους έχει πλήξει. Αυτό λέει πολλά για τους κανόνες υγιεινής κα αντιμικροβιακής προστασίας στο νοσοκομείο, ιδίως αυτό το διάστημα.

Άλλωστε για τους ανθρώπους του Βενιζελείου η Σίλβια πλέον είναι ένας δικός τους άνθρωπος, που μαζί κατάφεραν να ξεπεράσουν τον κίνδυνο. Έτσι εξαντλούν κάθε νόμιμο περιθώριο ώστε η γυναίκα να μη βρεθεί μόνη της σε μια ξένη χώρα.

Η 63χρονη γυναίκα εξαρχής εισήχθη σε βαριά κατάσταση, με πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων - στα όρια της σηψαιμίας - και σε κωματώδη κατάσταση, με βαρύτατη αναπνευστική ανεπάρκεια και με την υποψία των γιατρών στο Βενιζέλειο για κρούσμα κορωοοϊού, στον θάλαμο αρνητικής πίεσης και συνάμα ειδική ΜΕΘ, όπου αμέσως διασωληνώθηκε. Μέσα σε λίγες ώρες, τα αποτελέσματα από το Ιολογικό Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής πιστοποιούσαν την αρχική υποψία. Η γυναίκα είχε βρεθεί θετική σε COVID-19 και μάλιστα σε βαρύτατη κατάσταση, τη σοβαρότερη μέχρι σήμερα ως περιστατικό στην Κρήτη και με υποκείμενα νοσήματα επιπλέον, που συνηγορούσαν σε μια κυριολεκτικά απελπιστική κατάσταση: Υπερτασική, με σακχαρώδη διαβήτη και υπέρβαρη...

Η μάχη που καλούνταν να δώσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη ΜΕΘ του Βενιζελείου εξαρχής ήταν άνιση - ακόμη και τα στατιστικά τέτοιων περιπτώσεων με κορονοϊό σε ΜΕΘ ήταν σε βάρος τους, καθώς η θνητότητα έφτανε σε ποσοστό 70%. Ακόμη χειρότερα που από τις 22 Μαρτίου που εισήχθη, έως και τη δεύτερη βδομάδα εισαγωγής της, μέχρι τις 31 Μαρτίου τουλάχιστον, η κατάστασή της όχι απλά χειροτέρευε, αλλά όλα έδειχναν ότι κρεμόταν σε μια κλωστή πριν επέλθει το μοιραίο.

Κι όμως, γιατροί και προσωπικό στη ΜΕΘ δεν το έβαλαν κάτω, και ώρα με την ώρα και μέρα με τη μέρα, τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα, χορηγώντας στη διασωληνωμένη το θεραπευτικό σχήμα χλωροκίνη με αζιθρομυκίνη, σε πείσμα ενδείξεων και στατιστικών, συνέχισαν να παλεύουν.

Υπερέβαλαν εαυτούς

Όταν το μεσημέρι στις 2 Απριλίου διαπίστωναν για πρώτη φορά μια βαριά κατάσταση αλλά έστω σταθεροποιημένη, όχι απλά δε σταμάτησαν, αλλά τότε ακριβώς άρχισαν να υπερβάλλουν εαυτούς, επιχειρώντας να αναστρέψουν την κατάσταση. Και το πέτυχαν. Σε λιγότερο από 24 ώρες η σταθεροποίηση άρχισε να δίνει στροφή σε θετικούς δείκτες και συγκρατημένα μεν, αλλά έστω και αμυδρά, η κατήφεια έδινε τη θέση της στην αισιοδοξία. Τρεις μέρες αργότερα, στις 4 Απριλίου, έπειτα από 14 ημέρες στον αναπνευστήρα διασωληνωμένη, η 63χρονη Σίλβια Μπελτραμέτι από το Μπουένος Άιρες (τους Καλούς Αέρηδες στα Ελληνικά) έφερνε τον καλό αέρα αισιοδοξίας σε όσους επί τόσες μέρες πάλευαν δίπλα της, ως δεύτερη οικογένειά της, σταματώντας πλέον να αναπνέει μηχανικά, γυρνώντας όλους τους ζωτικούς της δείκτες στα θετικά και στέλνοντας με τα πρώτα νοήματά της με χειρονομίες το μήνυμα πως το "θαύμα έγινε" και η ζωή νίκησε!

Η συγκίνηση και οι χειρονομίες "νίκης" από γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό στη ΜΕΘ, μαζί με τα δάκρυα συγκίνησης, κράτησαν τόσο όσο η επαγρύπνηση το "στοίχημα ζωής", που είχε κερδηθεί, να περάσει πλέον στη φάση διαφύλαξής του. Ένα απλό μασκάκι παροχής οξυγόνου, μικρή συνδρομή πλέον, και σε αυτό η χορηγούμενη ποσότητα όλο και μικρότερη, μέχρι σήμερα το πρωί. Οι μέρες που θα ακολουθούσαν ήταν εξίσου επίπονες, η βελτίωση γινόταν με αργό ρυθμό, η επαναφορά στον κόσμο των αισθήσεων της 63χρονης ήταν σταδιακή, μέσα από το κώμα, στα παραληρήματα, και σιγά-σιγά στον κόσμο των νοημάτων, μέχρι τις πρώτες κουβέντες που έγιναν σε ένα μείγμα Ισπανικών και Αγγλικών, δυο-τρεις λέξεις το πολύ...