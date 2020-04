Κόσμος

Κορονοϊός: πιθανή νέα καραντίνα στην Τουρκία το Σαββατοκύριακο

Την ίδια στιγμή οι νεκροί από τη φονική πανδημία στη γείτονα χώρα έφτασαν τους 1.296.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε σήμερα ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο ενδέχεται να επιβληθεί και πάλι απαγόρευση της κυκλοφορίας, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19.

Ο Ερντογάν έκανε τη δήλωση αυτή μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η 48ώρη καραντίνα που τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής αφορούσε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Κωνσταντινούπολης των 16 εκατομμυρίων κατοίκων.

Με βάση τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από την πανδημία στην Τουρκία ανέρχονται στους 1.296, καθώς προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων άλλοι 98 άνθρωποι. Ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά ανέφερε ότι τα κρούσματα είναι συνολικά 61.069 και ότι 3.957 άνθρωποι έχουν αναρρώσει.

Το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν άλλα 34.456 διαγνωστικά τεστ.