Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Me drone κάνει έλεγχο για τα μέτρα ο Δήμος Φυλής (βίντεο)

Η τεχνολογία αξιοποιείται στο έπακρο από την δημοτική αρχή για τον εντοπισμό παραβατών.