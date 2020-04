Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: τροποποίηση δρομολογίων για τις ημέρες του Πάσχα

Στο πλαίσιο και των περιοριστικών μέτρων κίνησης λόγω κορονοϊού...

Επιλεγμένα δρομολόγια για τις ημέρες του Πάσχα, τροποποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ , Στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που έχουν ανακοινωθεί από την πολιτεία Οι τροποποιήσεις:

Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα:

Κατάργηση των αμαξοστοιχιών 56 και 57 την Κυριακή του Πάσχα (19.04).

Χαλκίδα - Αθήνα - Χαλκίδα:

Κατάργηση των αμαξοστοιχιών 1532 & 1537 την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (19 & 20.04.2020).

Προαστιακός Λάρισας-Θεσσαλονίκης:

Κατάργηση των αμαξοστοιχιών 1590 - 1593 - 2592 - 2595 την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (19 & 20.04.2020).

Δρομολόγια Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Θεσσαλονίκη:

Καταργείται η αμαξοστοιχία 3632 από την Μ. Παρασκευή (17.04) έως και τη Δευτέρα του Πάσχα (20.04) και η αμαξοστοιχία 3631 από το Μ. Σάββατο (18.04) έως και τη Δευτέρα του Πάσχα (20.04.2020).