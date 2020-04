Κόσμος

Κορονοϊός: περισσότεροι από 10000 οι νεκροί στη Νέα Υόρκη

Μήνυμα αισιοδοξίας από τον κυβερνήτη της πολιτείας, που δήλωσε ότι «τα χειρότερα πέρασαν».

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο είπε σήμερα πως «τα χειρότερα» της κρίσης του νέου κορονοϊού έχουν «περάσει» στην πολιτεία, καθώς οι αριθμοί καταδεικνύουν την επιβράδυνση του ρυθμού των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία, ενώ η ημερήσια αύξηση των θανάτων ανήλθε σε 671, το χαμηλότερο επίπεδο σε διάστημα μίας εβδομάδας.

«Τα χειρότερα πέρασαν, εάν συνεχίσουμε να είμαστε έξυπνοι» και να τηρούμε τα μέτρα απομόνωσης, είπε ο Κουόμο, σπεύδοντας, ωστόσο, να συμπληρώσει:

«Εάν κάνουμε κάτι ανόητο, θα δείτε τα νούμερα αυτά να καταγράφουν άνοδο από αύριο κιόλας».

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης έσπασε σήμερα το φράγμα των 10.000 νεκρών από τη νόσο Covid-19 φθάνοντας στους 10.056 θανάτους, ανέφερε νωρίτερα ο Κουόμο.

Ο Άντριου Κουόμο, που συνεργάζεται στενά με τους κυβερνήτες του Νιου Τζέρσεϊ και του Κονέτικατ για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού, είπε, επίσης, ότι θα ανακοινώσει ένα συντονισμένο πλάνο για την επανέναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων και των σχολείων.