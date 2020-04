Κόσμος

Αυστρία-κορονοϊός: σταδιακή άρση του lockdown σε επιχειρήσεις

Ποια είναι η προϋπόθεση και ποιες επιχειρήσεις αφορά η απόφαση της αυστριακής κυβέρνησης.

Απόφαση χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων προστασίας από την εξάπλωση του κορονοϊού πήρε η Αυστριακή ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η υλοποίηση της οποίας ξεκινά σταδιακά από αύριο.

Μέχρι τώρα, ανοικτά παρέμεναν καταστήματα τροφίμων (σουπερμάρκετ), φαρμακεία, καταστήματα καλλυντικών-ειδών καθαρισμού, καταστήματα ζωοτροφών, τράπεζες, ταχυδρομεία, επιχειρήσεις καθαρισμού και πρατήρια καυσίμων.

Σύμφωνα με οδηγία του Αυστριακού υπουργού Υγείας, Ρούντολφ 'Ανσομπερ, από αύριο θα λειτουργούν επιπλέον, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους : συνεργεία αυτοκινήτων και δικύκλων, πλυντήρια αυτοκινήτων, καταστήματα πώλησης οικοδομικών υλικών, ξυλείας, σιδήρου, ειδών κήπου και εμπορίας πολυτίμων μετάλλων.

Υπό την προϋπόθεση, ότι η επιφάνεια του χώρου των πελατών δεν υπερβαίνει τα 400 τετραγωνικά μέτρα, θα λειτουργούν επίσης: καταστήματα ρουχισμού, υποδημάτων, οπτικών ειδών, κινητής τηλεφωνίας, ενώ κλειστά θα εξακολουθήσουν να παραμένουν καταστήματα επίπλων, κουρεία και κομμωτήρια, όπως επίσης ξενοδοχεία και γαστρονομία.

Οι ώρες λειτουργίας θα είναι μεταξύ 7.40 το πρωί έως τις 19.00 το απόγευμα, με το Οικονομικό Επιμελητήριο Αυστρίας να υπολογίζει πως, μόνο στη Βιέννη, ο αριθμός των καταστημάτων που θα ανοίξουν από αύριο, υπερβαίνει τις 4.600.

Σε καταστηματάρχες, οι οποίοι θα επιτρέπουν την είσοδο στα καταστήματά τους συγχρόνως σε πολλούς πελάτες, με αποτέλεσμα να μην τηρείται η μεταξύ τους απόσταση ασφαλείας, που ήδη ισχύει και ανέρχεται σε ένα μέτρο, θα επιβάλλονται πρόστιμα μέχρι και 3.600 ευρώ.

Επιπλέον, για την είσοδο σε κατάστημα θα ισχύει γενικά η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, ή άλλου προστατευτικού μέσου κατά της μόλυνσης με σταγονίδια, όπως το κασκόλ, που υποχρεούται να φέρει μαζί του ο πελάτης, καθώς δεν θα υπάρχει πλέον η δωρεάν διάθεση μασκών, όπως αρχικά συνέβαινε στα σουπερμάρκετ.

Υποχρεωτική θα είναι από αύριο η χρήση μάσκας στα δημόσια μέσα μετακίνησης και στα ταξί - από το μέτρο εξαιρούνται παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών-, ενώ η τήρηση απόστασης ασφαλείας ενός μέτρου ισχύει σε όλες τις στάσεις δημόσιων μέσων μετακίνησης και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Τη στιγμή που επιδημιολόγοι προειδοποιούν ότι η πρόωρη χαλάρωση των μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορονοϊού, με το αυριανό άνοιγμα των καταστημάτων, θα μπορούσε να ανατρέψει τις επιτυχίες που υπήρξαν έως τώρα, εκπρόσωποι της Οικονομίας επισήμαιναν απόψε ότι τώρα εμφανίζεται «λίγο φως στο τέλος του τούνελ».

Σύμφωνα με έρευνα, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Γιοχάνες Κέπλερ της πόλης Λιντς στην 'Ανω Αυστρία, το αυστριακό εμπόριο, με παραμένοντα κλειστά τα καταστήματα, χάνει κάθε μήνα 1-2 τρία δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μία άλλη έρευνα έχει υπολογίσει σε 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ, την απώλεια που υπήρξε μέσα στον Μάρτιο για τον χώρο του εμπορίου στην Αυστρία.