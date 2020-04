Κόσμος

Κορονοϊός: περίπου 7000 ασθενείς στην εντατική στη Γαλλία

Ακόμη 574 ασθενείς προστέθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων.

Η Γαλλία πλησιάζει στο «ψυχολογικό» όριο των 15.000 θανάτων από τον νέο κορονοϊό, καθώς τις τελευταίες 24 ώρες προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων άλλοι 574 άνθρωποι, ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Υγείας.

Συνολικά, από την αρχή της πανδημίας, οι νεκροί ανέρχονται στους 14.967. Από τους 574 νέους θανάτους, οι 239 προέρχονται από γηροκομεία και άλλα κοινωνικά ιδρύματα.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας μειώθηκε ελαφρά, κατά 24 άτομα (κάτι που συμβαίνει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα) και πλέον ανέρχεται στους 6.821.