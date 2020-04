Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τριψήφιος αριθμός νεκρών στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ένας 84χρονος ασθενής που υπέκυψε νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Αττικόν» είναι το 100ο θύμα της φονικής πανδημίας στη χώρα μας.

Λίγες ώρες αργότερα από τις ανακοινώσεις του Σωτήρη Τσιόδρα για την πορεία της φονικής πανδημίας στη χώρα μας, ένας 84χρονος ασθενής που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Αττικόν, υπέκυψε, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα μας σε 100.