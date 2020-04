Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού”: βρέθηκε ο 4χρονος Αχιλλέας - Αλέξης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Είχε ενεργοποιηθεί Amber Alert στις 10 Απριλίου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Βρέθηκε, σήμερα 13/4, ο 4χρονος Αχιλλέας-Αλέξης Γιαννακούλης, σε πόλη της Πελοποννήσου και είναι καλά στην υγεία του.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στην ενεργοποίηση του Amber Alert στις 10/04/2020, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς η μητέρα του μητέρα στις 4/4/2020 είχε προβεί σε αυτοδικία, αρνούμενη να επιστρέψει τον ανήλικο στον πατέρα του.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» θέλει να ευχαριστήσει θερμά όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες, οι πληροφορίες των οποίων έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εύρεση του Αχιλλέα-Αλέξη. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες που προήλθαν από οδηγό ταξί είχαν καταλυτικό ρόλο στον εντοπισμό του ανήλικου Αχιλλέα-Αλέξη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Αχιλλέα-Αλέξη Γιαννακούλη και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.