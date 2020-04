Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης μίλησε ως πονηρός πολιτευτής

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έντονες αντιδράσεις και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για το διάγγελμα του Πρωθυπουργού.

Για προσπάθεια εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων κατηγορεί τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το σημερινό μήνυμά του προς τους πολίτες και υποστηρίζει ότι "δεν μίλησε ως ηγέτης μιας χώρας σε κρίση, αλλά ως πονηρός πολιτευτής σε προεκλογική περίοδο, που διαστρεβλώνει και υπόσχεται".

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου αναφέρει ότι "το διάγγελμα" "ήταν ένα μείγμα υποκρισίας, αυταρέσκειας και αλαζονείας και προσθέτει, "Ανακάλυψε τώρα την ανάγκη για ένα νέο ΕΣΥ, ο άνθρωπος που μέχρι χθες ήθελε να το αποτελειώσει για να εξυπηρετήσει τους ιδιώτες της υγείας.

Μας είπε ότι έκανε σε πέντε εβδομάδες όσα δεν έγιναν σε δεκαετίες, όταν επί τέσσερα χρόνια μας λοιδορούσε ως κρατιστές που προχωρήσαμε σε 19.500 προσλήψεις για να κρατηθούν όρθια τα νοσοκομεία, και ενώ ακόμη παραμένουν παγωμένοι οι 4.000 διορισμοί που προκήρυξε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν ακόμη αναλάβει υπηρεσία οι μόλις 2.000 που εκτάκτως εξήγγειλε για την κρίση. Μας είπε για δήθεν παροχές σε εργαζόμενους, την ώρα που πολλές χιλιάδες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας, είναι σε αναστολή και επί ξύλου κρεμάμενοι. Και από τους οποίους βεβαίως έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ανεχτεί αύριο "αλόγιστα αιτήματα και άσκοπη σπατάλη".

Επίσης, ξαναθυμήθηκε την αγαπημένη των κυβερνήσεων της δεξιάς, δημιουργική λογιστική, λέγοντας πως η κυβέρνησή του έχει διαθέσει 14 δισ. για τη κρίση, ενώ είναι ουραγός σε όλη την Ευρώπη με λιγότερο από 2% του ΑΕΠ σε δημοσιονομική επέκταση".

Κλείνοντας αναφέρει, "Κάθε πολίτης όμως ξέρει ότι η αλήθεια δεν έχει σχέση με όσα διαστρεβλώνει και υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης. Και με την αλήθεια θα πρέπει να αναμετρηθεί στηρίζοντας τη κοινωνία και την οικονομία τώρα, πριν να είναι πολύ αργά και κατρακυλήσει ο τόπος μας σε μια νέα οδυνηρή κρίση με αποκλειστικά δική του ευθύνη".

Τσακαλώτος: με καθυστέρηση και αποσπασματικά οι εξαγγελίες Μητσοτάκη

Ο τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι: Στις 17 Μαρτίου 71 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε καταθέσει ερώτηση στη βουλή για την «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω κορωνοϊού». Σήμερα, σχεδόν έναν μήνα μετά, αφού έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα μικρό μέρος της ενίσχυσης αυτής που είχαμε προτείνει. Καλώς. Όμως η καθυστέρηση και η αποσπασματικότητα κοστίζουν.

Σήμερα καταθέσαμε δυο ακόμα ερωτήσεις, για την μεσαία τάξη αλλά και για τα ταμειακά διαθέσιμα τα οποία επιτρέπουν να στηριχθούν όσοι και όσες πλήττονται χωρίς τα αιτήματα του κόσμου να είναι «αλόγιστα» και οι αναγκαίες παροχές «πρόχειρες» όπως χαρακτηρίστηκαν από τον πρωθυπουργό.

Ελπίζουμε η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις να μην χρειαστεί ακόμα έναν μήνα. Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που του αφήσαμε και να μην οδηγήσει την χώρα -δια της διολισθήσεως αυτή τη φορά- ξανά στα μνημόνια.

ΚΚΕ: επικοινωνιακά λόγια συμπάθειας για τους εργαζόμενους

Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ σε σχόλιο του για το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, αναφέρει ότι «όλες αυτές τις ημέρες η κυβέρνηση προσπάθησε να αποκρύψει, πίσω από την αποθέωση της ατομικής ευθύνης, τις μεγάλες κρατικές ελλείψεις, καθώς και το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι τα μεγάλα θύματα της πανδημίας.

Σήμερα, με επικοινωνιακά λόγια συμπάθειας για τους εργαζόμενους και τους υγειονομικούς, προσπαθεί να χτίσει το αφήγημα της επόμενης ημέρας, που στον πυρήνα του έχει την επιβολή στο λαό μιας «μάσκας σιωπής» για όλα αυτά που του ετοιμάζουν.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι αμείλικτη. Οι μεγάλες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, παρά τα μπαλώματα, η ανασφάλεια, η ανεργία, η πλήρης αποσάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, αργά ή γρήγορα, θα αποκαλύψουν την προσπάθεια να φορτωθεί από το κεφάλαιο, την ΕΕ και τις κυβερνήσεις και αυτή η κρίση στους εργαζόμενους και τους λαούς».

Ελληνική Λύση: ο Μητσοτάκης μας προετοιμάζει… για τα μαρτύρια που θα μας υποβάλλει

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφορικά με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, σε δήλωση του υποστηρίζει ότι: ο Πρωθυπουργός της χώρας επέλεξε- όλως συμβολικώς- να προβεί σε διάγγελμα τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να μας προετοιμάσει για τα … «μαρτύρια» που πρόκειται να μας υποβάλει!

Ο κος Μητσοτάκης μας προειδοποίησε ότι επίκειται ύφεση για το 2020 και υπονόησε – εμμέσως πλην σαφώς- ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα σκληρά μέτρα που θα επιβληθούν, συνεχίζοντας με την ίδια πειθαρχεία που επιδεικνύουμε τώρα!

Να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Πρωθυπουργέ πως σε αντίθεση με όσα δηλώσατε, εμείς δεν «θυσιάζουμε συνειδητά» ή ασυνείδητα! Εσείς αποφασίζετε να θυσιάσουν οι Έλληνες την ευημερία τους, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να τους θυσιάσετε ο ίδιος!

Σας καλούμε δε, να μας απαντήσετε δημοσίως στα εξής ερωτήματα- αιτήματα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δήλωσή σας ότι η πίστη μας δεν κινδυνεύει:

1.Θα επιτρέψετε, Κύριε Πρωθυπουργέ, να γίνει περιφορά επιταφίου μόνο με κληρικούς, με τις απαιτούμενες αποστάσεις, και χωρίς πιστούς να ακολουθούν, για μια μικρή διαδρομή σε κάθε Μητρόπολη, ώστε όλοι να μπορούν να παρακολουθούν με κατάνυξη από τα μπαλκόνια τους;

2.Θα επιτρέψετε την αναμετάδοση έστω μέρους της Αναστάσιμης Λειτουργίας από τα εξωτερικά μεγάφωνα των Ιερών Ναών, ώστε οι πιστοί να ευαγγελιστούν το «Χριστός Ανέστη»;

Tέλος, κύριε Πρωθυπουργέ, μία επισήμανση: ΝΑΙ, μένουμε σπίτι! Αλλά μένουν ΟΛΟΙ σπίτι; Και οι παραβάτες, τιμωρούνται ΟΛΟΙ κύριε Πρωθυπουργέ; Οι κανόνες κι οι ποινές ισχύουν καθολικά;

Υ.γ.: Μύρισε άνοιξη και μετά το διάγγελμα «μύρισε».. εκλογές!