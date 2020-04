Κοινωνία

Κορονοϊός: κατασχέθηκαν περίπου 11000 λίτρα αντισηπτικού υγρού (βίντεο)

Δεν είχαν δηλωθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Κατόπιν καταλλήλου αξιοποιήσεως πληροφοριών, στο πλαίσιο ενεργειών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σχετικά με τα μέτρα περιορισμού του κορονοϊού (COVID-19) εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι από αστυνομικούς της οικείας Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας σε περιοχή της Δυτικής Αττικής αποθήκη, όπου κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν -10.945,9- λίτρα αντισηπτικού υγρού και συγκεκριμένα:

· (10.276) φιαλίδια των 1.000 ml,

· (4.140) φιαλίδια των 135 ml και

· (370) φιαλίδια των 300 ml.

Άμεσα ενημερώθηκαν ο Ε.Ο.Φ., η ΥΠ.Ε.Ε. (πρώην Σ.Δ.Ο.Ε.) και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία απεφάνθη, κατόπιν σχετικής έρευνας, ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη καταχώρηση των παραπάνω προϊόντων στον ειδικό σύνδεσμο του κεντρικού ιστότοπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά παράβαση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19).

Κατόπιν τούτου οι ποσότητες κατασχέθηκαν και παραλαμβάνονται από κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της έρευνας συντάσσεται σχετικό προανακριτικό υλικό από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.