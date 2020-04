Κόσμος

Κορονοϊός: Έρευνα για τον Μητροπολίτη Μόρφου που έκανε λειτουργία με πιστούς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Μητροπολίτης Μόρφου, Νεόφυτος, δεν δίστασε να τα βάλει με «ασεβείς αστυνομικούς», αλλά και με τους πολιτικούς για τα περιοριστικά μέτρα εξάπλωσης της πανδημίας.

Οδηγίες για να διερευνηθεί κατά πόσο έχουν διαπραχθεί οποιαδήποτε αδικήματα πάντα κατά παράβασης του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και του άρθρου 370 του ποινικού κώδικα, από πλευράς του Μητροπολίτη Μόρφου Νεοφυτου, κατά τη χθεσινή Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, σε Ιερό Ναό της Κοινότητας Περιστερώνας, έδωσε ο Αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Χρίστος Ανδρέου είπε ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στο Νόμο και όταν διαπιστώνονται οποιεσδήποτε παραβάσεις θα καταγγέλλονται χωρίς καμία εξαίρεση. Ερωτηθείς για το χθεσινό περιστατικό σε Ιερό ναό της Περιστερώνας, όπου τελέστηκε Θεία Λειτουργία στην παρουσία πολιτών και του Μητροπολίτη Μόρφου, ο κ. Ανδρέου είπε ότι υπήρξε μια πληροφόρηση ότι στον συγκεκριμένο Ιερό Ναό στην Περιστερώνα υπήρχαν πολίτες, κατά παράβαση των σχετικών διαταγμάτων .

Στον Ναό, συνέχισε, μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία προέβησαν σε τρεις καταγγελίες, εκ των οποίων η μία αφορούσε τον Ιερέα του Ναού. Απαντώντας σε ερώτηση για τον Μητροπολίτη Μόρφου, ο κ. Ανδρέου είπε ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας έδωσε οδηγίες σήμερα για να γίνει διερεύνηση της υπόθεσης, να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν διαπραχθεί οποιαδήποτε αδικήματα πάντα κατά παράβασης του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και του άρθρου 370 του ποινικού κώδικα.

«Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο Νόμο και όταν διαπιστώνονται οποιεσδήποτε παραβάσεις, θα καταγγέλλονται χωρίς καμία εξαίρεση. Για μια ακόμα φορά κάνουμε έκκληση προς όλους, και πιστούς και Ιερείς, για πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά διατάγματα. Επαναλαμβάνουμε ότι σύμφωνα με το διάταγμα απαγορεύεται ρητά η προσέλευση πολιτών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας», σημείωσε.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά το Άγιο Φως, ο κ. Ανδρέου είπε ότι έχουν ληφθεί κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως είτε πολίτες να μεταβούν σε Εκκλησίες για να λάβουν το Άγιο Φως είτε οι Ιερείς να μεταβούν σε σπίτια για να μεταφέρουν το Άγιο Φως, και υπενθύμισε ότι μετά τις 9 το βράδυ απαγορεύεται ρητά η διακίνηση πολιτών πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Εργαζομένου, το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα της μετακίνησης κατά τις πιο πάνω ώρες.

Μητροπολίτης Μόρφου κατά πάντων για τα περιοριστικά μέτρα

Λάβρος κατά των μέτρων που έχουν παρθεί, όχι μόνο στην Κύπρο, για προστασία της δημόσιας υγείας, από την πανδημία του κορονοϊού εμφανίσθηκε από Άμβωνος, ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος. Στο κήρυγμά του στην αρχιερατική Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, πού τελέσθηκε στον ιερό ναό ?σίων Βαρνάβα και ?λαρίωνος της κοινότητος Περιστερώνας, ο Μόρφου Νεόφυτος καταφέρθηκε κατά πάντων κάνοντας λόγο για εκφοβισμό και καταπάτηση των δικαιωμάτων των πιστών, αναφορικά με τους περιορισμούς που έχουν αποφασισθεί για τις συναθροίσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής Κύπρου

Ο Μητροπολίτης Μόρφου απευθύνθηκε ονομαστικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, στους οποίους υπενθύμισε το νόημα της εορτής του Πάσχα. Σχολιάζοντας την παρέμβαση της Αστυνομίας κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας που τέλεσε Κυριακή των Βαΐων στην Περιστερώνα, όπου κατά παραβίαση των μέτρων πιστοί βρισκόντουσαν εντός του ναού, ο Μόρφου Νεόφυτος έκανε λόγο για ασεβέστατους Αστυνομικούς. Έπλεξε το εγκώμιο του προέδρου της Βουλγαρίας αλλά και της Γεωργίας, κάνοντας αναφορά στα όσα βίωσε η Ορθοδοξία την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Αιχμές, χωρίς ονομαστικές αναφορές, άφησε ο Μητροπολίτης Μόρφου και κατά άλλων Ιεραρχών οι οποίοι πειθάρχησαν με τα μέτρα της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα αναφερόμενος στο νόημα του Πάσχα είπε. «Γιατί νικήθηκε ο θάνατος και ο νικητής του θανάτου είναι ο Χριστός, γιατί νικήθηκε η αμαρτία, γιατί νικήθηκε ο διάβολος που μας πειράζει, όλως ιδιαιτέρως, αυτές τις πονηρές μέρες και οι εκπρόσωποι του, οι άνθρωποι οι μυστικοί της νέας τάξης πραγμάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλοι την ξέρουν λίγο, άλλοι περισσότερο. Άλλοι κάνουν πως δεν την ξέρουν. Ο Θεός που βλέπει την καρδιά του καθενός, ας μας κρίνει όλους».