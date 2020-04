Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού”: αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 24χρονου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Αναστασιος- Ιωάννης βρεθηκε τις βραδινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας ...

Η περιπέτεια του Αναστάσιου-Ιωάννη Ροδάκη, 24 ετών, έληξε βραδινές ώρες της 13/4, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Αναστάσιος-Ιωάννης βρέθηκε στην περιοχή του Περάματος και είναι καλά στην υγεία του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Αναστάσιο-Ιωάννη και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.

Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.