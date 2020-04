Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για την Μεγάλη Τρίτη

Ο Ήλιος απ’ τον Κριό περνάει τις... συμπληγάδες που του έχουν στήσει ο Πλούτωνας και ο Δίας από τον Αιγόκερω.

Κριός: Αυτές εδώ τις μέρες το κομμάτι τις υγείας σου φαίνεται να είναι πιο ευάλωτο, γι’ αυτό αν εργάζεσαι καλό θα είναι να τηρείς τα μέτρα ασφαλείας, ενώ αν όχι, δείξε προσοχή στις επαφές σου κυρίως με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, για το καλό και το δικό σου, αλλά και το δικό τους. Από την άλλη είναι μια μέρα που θα σε βοηθήσει αρκετά το να δείξεις αυτοσυγκράτηση και το να αποφύγεις να μπεις στη διαδικασία να ασχοληθείς με ανθρώπους που έχουν βάλει σκοπό να σε τρελάνουν.

Ταύρος: Αυτές εδώ τις μέρες καλείσαι να πας με τη ροή των πραγμάτων και να αποδεχτείς ότι κάποια πράγματα είναι πέραν του ελέγχου σου, γεγονός που μπορεί να σε κάνει πιο μοιρολάτρη από ποτέ. Η πίστη σου σε ένα καλύτερο αύριο φαίνεται να δοκιμάζεται και αυτό έχει άμεση επίδραση στους στόχους σου αλλά και στις έως τώρα επιλογές σου. Από την άλλη, καλό θα ήταν να αποφύγεις την επαφή σου με ανθρώπους από το εξωτερικό, όχι μόνο λόγω κορωναϊού, αλλά και ενδεχόμενων εξαπατήσεων σε πιθανές συναλλαγές σου.

Δίδυμοι: Οι δοκιμασίες που βάζει για εσένα το τετράγωνο Ήλιου/Πλούτωνα σχετίζονται με την κοινωνική σου ζωή η οποία αργά και σταθερά φαίνεται να μετασχηματίζεται και να προσαρμόζεται σε άλλα δεδομένα. Μπορεί να νιώσεις ότι μια φιλική σχέση πρέπει να αλλάξει ή να τελειώσει. Το να αλλάξει βέβαια μπορεί ο καθένας να το εκλάβει όπως θέλει, αφού ενδέχεται να γίνει ερωτική ή ακόμα να αποφασίσεις να προχωρήσεις σε μια οικονομικού τύπου συνεργασία.

Καρκίνος: Με τον Ήλιο από τον τομέα του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται αφενός με την καριέρα σου και το κοινωνικό σου στάτους γενικότερα κι αφετέρου με τα άτομα που κατέχουν μια υψηλή ιεραρχικά θέση (γονείς, αφεντικά κλπ) να δέχεται τη σκληρή ενέργεια του Πλούτωνα από το κομμάτι των σχέσεων και των συνεργασιών, φαίνεται ότι αυτές εδώ τις μέρες συγκρούεσαι και αναθεωρείς. Από την άλλη όλα αυτά μπορεί να αφορούν στο γάμο σου, όπου ένας μικρός καβγάς μπορεί να εξελιχθεί σε “ατομική βόμβα” που θα αφήσει πίσω της... κρανίου τόπο.

Λέων: Ο κυβερνήτης σου, ο Ήλιος, από τον Κριό σου φωτίζει το δρόμο που θα τραβήξεις στο μέλλον. Σε βοηθάει να σκεφτείς πιο αισιόδοξα, πιο θετικά και πιο δημιουργικά. Μόνο που, όπως εσύ, έτσι κι εκείνος δε λειτουργεί μόνος του, αλλά αποτελεί κομμάτι ενός συστήματος και στην προκειμένη αλληλεπιδρά με τον Πλούτωνα, ο οποίος βρίσκεται σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με την υγεία σου. Θα πρέπει λοιπόν αυτές τις μέρες να επιδείξεις προσοχή σε θέματα υγείας και σε ατυχήματα, προκειμένου να μην είναι αυτά που θα καθορίσουν το μέλλον σου.

Παρθένος: Τι θα έλεγες να δοκιμάσεις λίγο την τύχη σου αυτές τις μέρες; Η όψη του Ήλιου με τον Πλούτωνα μπορεί να μην είναι πολύ εύκολη, όμως είναι μια όψη που θα μπορούσε να φέρει αλλαγές στα οικονομικά σου δεδομένα είτε μέσω σχεδίων που καρποφορούν, είτε ακόμα και με λίγο τζόγο - με μέτρο πάντα! Από την άλλη αν υπάρχουν παιδιά στο περιβάλλον σου, μπορεί να δώσουν ερεθίσματα που αυτές τις μέρες θα επηρεάσουν βαθιά την ψυχολογία σου.

Ζυγός: Όσο Ήλιος και Πλούτωνας θα βρίσκονται σε αυτό το δύσκολο τετράγωνο -για να ακριβολογώ, για μια βδομάδα ακόμη- είναι πιθανό να χρειαστεί να αποδείξεις ότι είσαι μαχητής και ότι έχεις αντοχές που ούτε εσύ ήξερες ότι τις έχεις. Κάποιες συγκρούσεις σε οικογενειακό κυρίως επίπεδο μπορεί να σε φθείρουν ψυχολογικά, ενώ ενδέχεται να νιώσεις μοναξιά, αφού σε μια δύσκολη στιγμή οι άνθρωποι στους οποίους υπολόγιζες μπορεί να αποδεικνύονται αδύναμοι ή να σε εγκαταλείπουν.

Σκορπιός: Με τον κυβερνήτη σου τον Πλούτωνα να έχει δύσκολα πάρε-δώσε με τον Ήλιο αυτές εδώ τις μέρες φαίνεται ότι κάποιες κουβέντες σου πέφτουν βαριές και είναι πιθανό να επηρεαστούν η υγεία και η ψυχολογία σου. Αν είσαι από τους Σκορπιούς που δουλεύουν καλείσαι να διαχειριστείς ζητήματα μέσα στην εργασία σου με συναδέλφους και κυρίως με υφιστάμενους που είναι πιθανό να αλλάξουν τις ισορροπίες. Είναι στο χέρι σου το κατά πόσο όλα αυτά τα γεγονότα θα έχουν θετικά αποτελέσματα ή αν θα αφήσουν πίσω τους καμένη γη.

Τοξότης: Αυτή η όψη τετραγώνου ανάμεσα στον Ήλιο και τον Πλούτωνα που κορυφώνεται σήμερα, αλλά στην πραγματικότητα θα μας επηρεάζει για μία ακόμη εβδομάδα περίπου, αναμοχλεύει οικονομικά ζητήματα τα οποία δημιουργούν ένα χάος στο κεφάλι σου και καλείσαι να διαχειριστείς. Από την άλλη όμως σου ανοίγει κι ένα παράθυρο στην τύχη, πράγμα που δημιουργεί πιθανότητες να ζήσεις ένα συναισθηματικό «σεισμό», ενώ είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσεις την τύχη σου και στα τυχερά παιχνίδια.

Αιγόκερως: Με τον Πλούτωνα στο ζώδιο σου να βρίσκεται σε όψη με τον Ήλιο αυτές εδώ τις μέρες καλείσαι να ξανασκεφτείς το ρόλο που διαδραματίζεις μέσα στην οικογένεια και να δεις ποιες είναι οι αλλαγές που θα πρέπει να κάνεις προκειμένου να βελτιώσεις τις σχέσεις στο περιβάλλον σου. Αν απλώς απαιτείς από τους άλλους να έρθουν με τα νερά σου και δεν προσπαθείς να τους δείξεις την κατανόηση που κι εκείνοι περιμένουν από εσένα, τότε είναι πιθανό οι συγκρούσεις να μην έχουν αίσιο τέλος.

Υδροχόος: Εσύ και τα ψυχολογικά σου «περνάτε πολύ καλά στα παρασκήνια και αυτό βγαίνει προς τα έξω». Ναι, με αυτό το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Ήλιος με τον Πλούτωνα συμβαίνουν μέσα σου κάποιες διεργασίες που σε κάνουν να αναθεωρείς κυρίως για κάποιες ανούσιες επαφές ή για τον τρόπο που χρησιμοποιείς τα social media και το χρόνο που σπαταλάς σε αυτά. Από την άλλη συνειδητοποιείς ότι μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις στη ζωή σου και κυρίως όσον αφορά στον τρόπο που προσεγγίζεις επαγγελματικά θέματα που έχουν τραβήξει στο χρόνο.

Ιχθύες: Η δύσκολη επιρροή που ασκεί ο Πλούτωνας πάνω στον Ήλιο, ο οποίος βρίσκεται στο δεύτερο ηλιακό σου οίκο, των αποκτημάτων, των αξιών, αλλά και της συναισθηματικής σου ασφάλειας φαίνεται να σου δημιουργεί απώλειες. Αυτές μπορεί να σχετίζονται με τα οικονομικά, όπου ένα σχέδιο που είχες για κάποιο λόγο δεν προχωράει και για να επιβιώσει θα πρέπει να το “ταΐσεις” από τα έτοιμα ενώ είναι πιθανό να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, είτε φιλικής, είτε ερωτικής, η οποία μπορεί να έπρεπε να ολοκληρωθεί, όμως δεν παύει το τέλος της να σε πληγώνει.

Πηγή: astrologos.gr